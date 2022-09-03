Dünya Erdoğanın sözleri Yunanistanı sarstı Meydan okudular
AVRUPA

Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’ı sarstı: ‘Meydan okudular!’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da katıldığı TEKNOFEST'te Yunanistan’a tarihi bir uyarıda bulundu. Yunanistan’ın son dönemde giderek artırdığı provokasyonlara sert tepki gösteren Erdoğan “İzmir’i unutma: Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle damga vurdu. Erdoğan’ın sözlerini Yunan gündeminde de büyük yankı uyandırdı.

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Haber Merkezi Diğer
Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’ı sarstı: ‘Meydan okudular!’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katıldı. Burada önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde saldırgan girişimlerini giderek artıran Yunanistan'a da sert tepki gösterdi.

YUNAN GÜNDEMİNE OTURDU

Yunanistan'ın provokasyonlarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle yalnızca Türkiye değil, Yunanistan gündemine de damga vurdu.

"ERDOĞAN MEYDAN OKUDU"

Sabah'ın haberine göre Erdoğan'ın sert tepkisi, Yunan medyasında son dakika manşetleriyle gündem oldu. Erdoğan'ın gözdağı mesajını duyuran Yunan basını, bu sözlerle sallandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a sert çıktı: Çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur
OYNAT 01:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a sert çıktı: Çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'ye katıldı. Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma' dedi.

Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz.' diye konuştu.

Erdoğan'ın TEKNOFEST'te yaptığı uyarıyı "saldırı" olarak nitelendiren Yunan haber mecraları, paylaşım üzerine paylaşım gerçekleştirdi.

"Erdoğan'dan yeni bir meydan okuma: İzmir'i unutma!", "Erdoğan Yunanistan'a saldırdı", "Erdoğan'dan yeni provokasyon" başlıklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını paylaşan Yunan medyasında adeta panik havası esti.

YUNANİSTAN'A SERT MESAJ: İZMİR'İ UNUTMA!

Yunanistan'ın provokasyonlarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a tek cümlemiz var İzmir'i unutma
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