Dünya çocukları barış diledi

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un koltuğunu devralan Aysima Arslan, Türkiye’nin Alper Gezeravcı aracılığıyla gerçekleştirdiği ilk uzay yolculuğuna atıf yaparak "Bu adım geleceğin teminatı olan biz çocukların hayalini uzayın sonsuzluğuna dek taşıyabilecek bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı bize sunan herkese ülkemizin tüm çocukları adına minnettarım" dedi. 23 Nisan resim yarışmasında Türkiye birincisi olan Öykü Yılmaz'ın ardından Bengisu Yıldız Genel Kurul'da söz alarak, "Sporcular her zaman emek harcar çok çalışır sonunda da kürsüye çıkarlar Biz bu defa Meclis kürsüsüne çıkabilmek için ter döktük. TBMM kupasının önümüzdeki yıllarda da devam ediyor olması bizim için müjde" ifadelerini kullandı. TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ulusal Düzey Ortaokul Bilgisayar Dalında gümüş madalya kazanan Osman Eymen Karaoğulları da "Her çocuk gibi benim hayalim var ama benim hayalim belki diğer çocuklardan biraz farklı. Ben Ali Kuşçu'dan Piri Reis'e Osman Hamdi'den Aziz Sancar'a, Cahit Arf'tan Alper Gezeravcı'ya uzanan listede adımı yazdırmak istiyorum" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Şeref Tören Salonu'nda 28 ülkeden gelen dünya çocuklarını kabul etti. Kurtulmuş, "Bugün Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor insanlık da ölüyor. Ama her Filistinli çocuğun ahıyla birlikte zalimler de sarsılıyor" dedi. Programda kendi dilinde konuşan 12 yaşındaki Filistinli Leya Abuzenah da şunları söyledi: "Filistinli halkın çocukları diğer çocuklara benzemiyor. Filistinli çocuklar çocukluğun anlamını çocuklukta kaybediyorlar. Dünya masumiyetini çocukların gülümsemeleriyle ortaya çıkarsın. Filistinli çocuklar uluslararası ortamdan izole bir şekilde yaşıyorlar. Dünyadaki tüm çocukların sahip olduğu en temel uluslararası haklardan her türlü yoksunluğun acısını çekiyorlar." Öte yandan Filistinli çocuklar Kurtulmuş'a Filistin bayrağı verdi.