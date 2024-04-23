Dünya çocukları barış diledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) dün çocuk sesleriyle şenlendi. Genel Kurul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. "23 Nisan Çocuk Özel Oturumu" ile Başkanlık Divanı çocuklara devredildi ve Genel Kurulu minikler yönetti. Bir günlüğüne koltuklara geçen minikler temiz bir dünya, savaşların yerini barışa bıraktığı mutlu günler diledi.





HAYALLER 'UZAY'

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un koltuğunu devralan Aysima Arslan, Türkiye’nin Alper Gezeravcı aracılığıyla gerçekleştirdiği ilk uzay yolculuğuna atıf yaparak "Bu adım geleceğin teminatı olan biz çocukların hayalini uzayın sonsuzluğuna dek taşıyabilecek bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı bize sunan herkese ülkemizin tüm çocukları adına minnettarım" dedi. 23 Nisan resim yarışmasında Türkiye birincisi olan Öykü Yılmaz'ın ardından Bengisu Yıldız Genel Kurul'da söz alarak, "Sporcular her zaman emek harcar çok çalışır sonunda da kürsüye çıkarlar Biz bu defa Meclis kürsüsüne çıkabilmek için ter döktük. TBMM kupasının önümüzdeki yıllarda da devam ediyor olması bizim için müjde" ifadelerini kullandı. TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ulusal Düzey Ortaokul Bilgisayar Dalında gümüş madalya kazanan Osman Eymen Karaoğulları da "Her çocuk gibi benim hayalim var ama benim hayalim belki diğer çocuklardan biraz farklı. Ben Ali Kuşçu'dan Piri Reis'e Osman Hamdi'den Aziz Sancar'a, Cahit Arf'tan Alper Gezeravcı'ya uzanan listede adımı yazdırmak istiyorum" dedi.





SAVAŞLARDAN ETKİLENİYORUZ

"Çocuk Oturumu Bildiri Metni" özel oturumu bildirisi, katip üye Defne Dadakoğlu tarafından Genel Kurul'da okunarak kabul edildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Çocuklar olarak söylemek istediklerimiz var. Çevremiz bizim yaşam kaynağımız. Sorumluluğu büyüklerimizden bize geçen bizlerden sonra gelecek çocuklara bırakacağımız en büyük miras. Bu mirası koruyacak kahramanlar olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz" İklim değişikliği ve küresel ısınmanın zararlarına, savaşlardan etkilenen çocuklara da dikkat çekilen metinde, Atatürk'ü 'Yurtta Barış Dünyada Barış' sözü hatırlatıldı.





Filistinli çocuklar haklarından yoksun

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Şeref Tören Salonu'nda 28 ülkeden gelen dünya çocuklarını kabul etti. Kurtulmuş, "Bugün Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor insanlık da ölüyor. Ama her Filistinli çocuğun ahıyla birlikte zalimler de sarsılıyor" dedi. Programda kendi dilinde konuşan 12 yaşındaki Filistinli Leya Abuzenah da şunları söyledi: "Filistinli halkın çocukları diğer çocuklara benzemiyor. Filistinli çocuklar çocukluğun anlamını çocuklukta kaybediyorlar. Dünya masumiyetini çocukların gülümsemeleriyle ortaya çıkarsın. Filistinli çocuklar uluslararası ortamdan izole bir şekilde yaşıyorlar. Dünyadaki tüm çocukların sahip olduğu en temel uluslararası haklardan her türlü yoksunluğun acısını çekiyorlar." Öte yandan Filistinli çocuklar Kurtulmuş'a Filistin bayrağı verdi.





'Bayramın Adı Çocuk' sergisi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Küçükçekmece Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı eserlerden oluşan "Bayramın Adı Çocuk" resim sergisi açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "İnşallah çocuklarımız öğretmenlerimizin verdiği sevgi, saygı, dayanışma, paylaşma, çalışkanlık ve azimle çok güzel bir dünya inşa edecek. Buna yürekten inanıyoruz. Çocukça yaşamak, çocukça bakmak dünyadaki en temiz duygu." dedi. Öğrencilerin akrilik ve yağlı boyayla yaptığı 85 resimden oluşan sergi, Cuma günü saat 17.00'ye kadar gezilebilecek.



