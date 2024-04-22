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Bakan Uraloğlu duyurdu: 23 Nisan'da ücretsiz olacak

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu "23 Nisan'da Başkentray, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy hattı ve İzban ücretsiz olacak" dedi.

14:18 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:22 - 22/04/2024 Pazartesi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı raylı sistemin ücretsiz olacağını açıkladı.


TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir' de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirterek,
"Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bayram coşkusunu aileleri ile birlikte doya doya yaşamasını istiyoruz."
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da bakanlığa bağlı toplu ulaşım araçlarında taşıma hizmetinin ücretsiz olacağı bilgisini veren Bakan Uraloğlu şunları söyledi:


Hangi hatlar ücretsiz olacak


"Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ankara' da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ile İzmir' de İZBAN ücretsiz hizmet verecektir"


TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi

TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı konserde, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın bestelediği 23 Nisan Marşı ilk kez icra edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri'ni izledi. Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen, AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları ile 150 kişiden oluşan Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosunun konseri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiiriyle başladı. Konserde, Hacıoğulları'nın özel olarak bestelediği "23 Nisan Marşı" dört çocuk solist tarafından ilk kez seslendirildi. Marşın seslendirildiği sırada sahnede Filistin atkısı açıldı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören konser sonunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yücel Arzen Hacıoğullarına çiçek takdim etti. Konserin ardından, geçmişten günümüze Türk tarihini anlatan ışık ve mapping gösterisi yapıldı. Gösteriyle, 1071'den 2024'e kadar geçen zaman, Meclis ana binasının yüzeyine yansıtıldı. Yaklaşık 8 dakikalık ışık ve mapping gösterisinde, millet iradesine atıfta bulunularak "Hakimiyetin sahibi millettir" ifadesine yer verildi.

#Abdülkadir Uraloğlu
#Başkentray
#Marmaray
#Sirkeci
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