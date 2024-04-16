"TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" 29 ülkeden 500 çocuğu Başkent’te buluşturuyor

Dünyanın uluslararası ilk çocuk şenliği TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin 46’ncısı başkent Ankara’da düzenlenecek. Bu yılki ana teması “Dünya Çocukları Barış İçin El Ele” olan TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne 29 ülkeden 500 çocuk katılacak.





Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar, öncelikle Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi gören yaşıtlarını ziyaret edecek. Sonrasında her TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde olduğu gibi dünya çocukları Anıtkabir ile etkinliğin ev sahibi TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’yı ziyaret edecek.









Millet Bahçesi etkinliği tüm çocuklara “ön bayram” yaşatacak

“Dünya Çocukları”nın bir sonraki adresi ise Millet Bahçesi olacak. Dünya çocukları 21 Nisan Pazar günü Ankara Millet Bahçesi’nde saat 13.30’da şenlik yürüyüşünde buluşacak. Çocuklar, Millet Bahçesi’nde kurulan sahnede seçilen ülkelerin mini dans gösterilerini sergileyecek. Aynı sahne, gösterilerin ardından TRT Çocuk’un sevilen yapımı Rafadan Tayfa’nın müzikaline de ev sahipliği yapacak. Halka açık olarak düzenlenecek etkinlikte katılımcı misafirlere yönelik de birbirinden keyifli gösteri ve etkinlikler sunulacak.





Gala, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde

22 Nisan günü de her şenlik öncesinde olduğu gibi çocuklar 23 Nisan’daki “büyük gala” öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret edecek. TBMM’de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un kabul edeceği dünya çocuklarının vereceği mesajlar da merakla takip edilecek.





23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ise TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılım ve himayesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek. Ülkemizi Kültür ve Turizm Bakanlığı Modern Halk Dansları Topluluğu’nun temsil ettiği gala gösterisi 15.30-20.00 saatleri arasında TRT Çocuk ve TRT 1 tarafından canlı yayınla ekranlarda olacak.





Onur konuğu: Filistin

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, Filistin, Gagauz Özerk Yeri, Güney Afrika, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Venezuela ve Türkiye katılacak. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan Ayrıca Filistin, bu yıl şenliğin onur konuğu olarak belirlendi.





İlk kez 1979’da düzenlenmişti

TRT’nin dünya çocuklarını buluşturmak üzere 1979 yılında hayata geçirdiği TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin ilkine beş ülke katılmıştı. Takip eden yıllarda coşkusu ve kitlelere verdiği mesaj nedeniyle dünyanın gözünün çevrildiği, çocukları bir araya getiren önemli bir organizasyon haline dönüştü. Çığ gibi büyüyen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği coşkusu 1979- 2000 yılları arasında Ankara’da sonraki yıllarda İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep gibi Türkiye'nin çeşitli büyük şehirlerinde kutlanmaya devam etti. Dünya çapında yaşanan pandemi nedeniyle uluslararası düzeyde fiziki olarak kutlanmasına birkaç yıl mecburi ara verilen TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, geçtiğimiz yıl da ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ‘Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek’ mottosuyla deprem mağduru ve uluslararası çocukların katılımıyla gerçekleştirilmişti.



