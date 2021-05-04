’Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı: Yakalanınca ’Polis benim baş tacım’ dedi

Adana'da Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda devriye gezen polis, üzerinde kadın ve erkeğin bulunduğu motosiklete dur ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsü Sezer Y., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre kaçtıktan sonra Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından Fevzipaşa Mahallesi ara sokaklarında kıskıvrak yakalandı.

HEM SÜRÜCÜYE HEM DE YOLCUYA CEZA KESİLDİ

Yakalanan sürücü Sezer Y., gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna,” Ben polisten kaçmadım, polis benim baş tacım” diyerek kendisini savundu. Sezer Y.’ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, dur ihtarına uymamadan para cezası kesildi. Ayrıca Sezer Y. Ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadına sokağa çıkma yasağını ihlalden de para cezası kesildi.

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Kadın ve motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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