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Gündem Tam kapanmada pes dedirten görüntüler sokak ortasında uzun eşek oynadılar
İSTANBUL

Tam kapanmada pes dedirten görüntüler sokak ortasında uzun eşek oynadılar

Sultangazi'de tam kapanma kurallarını ihlal edenler amatör kameralara yansıdı. Polisten kaçan, uzun eşek oynayan ve halay çeken gençlerin yanı sıra, polis aracına taş attığı iddia edilen iki kişinin gözaltına alınma anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Tam kapanmada pes dedirten görüntüler sokak ortasında uzun eşek oynadılar
Tam kapanmada pes dedirten görüntüler sokak ortasında uzun eşek oynadılar.

Sultangazi'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınana 'tam kapanma' kurallarını ihlal edenler birbirinden ilginç görüntüler oluşturdu. İlçenin farklı mahallelerinde özellikle parklarda oynayan gençler ve çocuklar, uygulama yapan polisleri görünce kaçmaya başladı. Esentepe Mahallesi'nde Sokak arasında oynayan çocuklar polisi görünce park halindeki araçların yanına gizlenerek, kaçmaya çalıştı. Yine aynı mahallede parkta uygulama yapan polisi gören çocukların kaçışı amatör kamera ile kaydedildi. İsmetpaşa Mahallesi'nde de sokak arasında oyun oynayan çocuklar, devriye atan polis otosunu görünce koşarak kaçmaya başladı.

'POLİS ARACINA TAŞ ATTILAR' İDDİASI

50. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre devriye atan polis aracına iki kişi taş attı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan kişiler, koşarak yakınlarda bulunan bir fırında 'ekmek almak' bahanesiyle saklanmaya çalıştı. Kaçanların fırında olduğunu tespit eden polis, fırına girerek iki kişiyi gözaltına aldı.

UZUN EŞEK OYNADILAR

Cebeci Mahallesi'nde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, tam kapanma kurallarını ihlal ederek 'uzun eşek' oyunu oynadı. Başka biri ise o anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde sokağa çıkan bir grup genç, davul eşliğinde halay çekti. Tam kapanma kurallarını ihlal eden gençlerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maske takmadıkları görüldü.

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