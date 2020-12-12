Düzce'de hava kirliliği alarmı: Tedbirler artırıldı, uymayana cezası var

Düzce'de geçen hafta yüksek seviyelere çıkan ve nefes almanın dahi zorlaştığı hava kirliliğinin ardından, hava kalitesinin iyileştirilmesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mobil hava kalitesi ölçüm aracı kente geldi. Şehirde fabrika, otoyol, yerleşim yerlerinin yoğun olduğu 4 noktada ölçüm yapacak olan aracın verileri toplanarak kirleticilerin yüzdelik sayısal değerleri çıkarılacak ve buna göre önlemler alınacak. Ayrıca Düzce’ye doğal gaz sağlayan firmayla vatandaşların doğal gaz kullanımının artırılması için ekonomik paketler hazırlanması konusunda görüşmeler de devam ediyor.

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Ölçüm yapılacak, sebebi bulunacak

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, hava kirliliğiyle ilgili olarak çalışma yaptıklarını belirterek, "Düzce'de standartların çok üstünde bir hava kirliliği yaşadık. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştük. Çevre Bakanımız aradılar kendileriyle görüştük. Yeni tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede aldığımız ilk tedbir bu kirliliğin rakamsal değerlerle tespit edilmesine ilişkin oldu. Düzce’deki hava kirliliğinin kaynakları, katı yakıtlar mıdır? Evdeki yakıtlardan mı kaynaklanıyor? Fabrikalardan mı kaynaklanıyor? Taşıtlardan mı kaynaklanıyor? Bunun yüzdelik oranının tespit edilmesi için çalışma yapıyoruz. Çevre Bakanlığımızın bir mobil ölçüm cihazı var. Düzce havasındaki karbondioksit, karbonmonoksit, azot, kükürt değerlerini ölçeceğiz. Bu ölçülen değerlerden bir analiz sonucunda rakamsal olarak yüzde olarak Düzce’deki hava kirliliğinin ne kadarı hangi kirleticilerden kaynaklanıyor tespit edip tedbirler alacağız" dedi.

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Doğal gaz kullanımı teşvik edilecek

Doğal gaz kullanımının teşvik edilmesi için çalışma yapacaklarını açıklayan Özlü, "Bu tedbirlerden ilki 16 bin 500 hanede doğal gaz kapıya kadar geldiği halde doğal gaz abonesi olmayan vatandaşlarımız var. Bunlardan hali vakti yerinde olanların doğal gaz kullanmaları için teşvik edici tedbirler uygulayacağız. Örneğin abone ücretlerinin taksitlendirilmesi ya da abone ücretlerinde indirim yapılması gibi çalışmalar yapacağız. Bunu doğal gaz sağlayıcı şirket ile görüştük. Doğal gaz şirketi bu konuda bir paket hazırlıyor. Paket iki bölümden oluşacak. Doğal gaz abonesi olabilecek maddi durumu iyi olanlar için ayrı bir paket, sosyal yardım alan ama kapısına kadar doğal gaz gelmiş vatandaşlarımız için ayrı bir ekonomik paket şeklinde olacak. Düzce’de kömür kullanımı konusunda belli bir standart getirdik ama bu standartlara uymayan vatandaşlarımız da var. Özellikle kalorisi düşük, içindeki kükürt oranı, içindeki yanmayan partikül oranı yüksek kömürlerin kullanılmasına sıkı bir denetim getireceğiz. Bu denetim sonucunda özellikle evsel yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçeceğiz" diye konuştu.

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Lastik ve yağ yakanlara ceza



Düzce'de lastik ve kullanılmış yağ yakma oranının da yüksek olduğunu ve lastik yakanlara karşı ağır cezalar uygulayacaklarını söyleyen Özlü, şöyle konuştu:

"İki konu var ki Düzce’de maalesef lastik yakan vatandaşlarımız var. Kullanılmış araç yağı yakan vatandaşlarımız var. Bunlara çok sıkı denetim getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Çok büyük cezası var. Dolayısıyla böyle bir ceza gelmemesi için kesinlikle sakın ola ki lastik yakmasınlar. Yanmış yağ yakmasınlar. Çok ciddi cezalar var. Bunları uygulayacağız. Çünkü hiç kimsenin Düzce’nin havasını kirletmeye Düzce’de yaşayanların zehirli hava solumalarına sebep olmalarına müsaade etmeyeceğiz"

