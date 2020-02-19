İstanbul'daki hava kirliliği alarm seviyesinde

Megakentte son günlerde puslu ve kirli bir hava hakim. Türkiye’nin yüksek basınç alanı etkisinde olması ve buna bağlı olarak sıcaklığın yükseklikle artması, nedeniyle egzoz dumanları, fabrika bacalarından çıkan kirli hava dağılamıyor. İnsan sağlığını tehdit eden bu durum için uzmanlar özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşları uyarıyor.

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"Az bir bölgede hava iyi"

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ülke genelinin rüzgarsız olmasından dolayı hava kirliliğinin artış gösterdiğini belirterek, "İstanbul’da çok az bir bölgede iyi hava hakim. Geri kalan bölgelerde orta ve sağlıksız seviyede" dedi.

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Fabrikalar ve ısıtma tesisleri etkili

Şu anda İstanbul’da hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgeleri sıralayan Prof. Dr. Toros, “Aslında tabii topografya ile de ilişkili, o bölgede yakılan enerji kaynakları ile de ilişkili. Yani ulaşım, fabrikalar, ısıtma tesisleriyle ilgili. Şu an itibariyle Kartal bölgesinde, Esenyurt bölgesinde ve Aksaray bölgesinde hava kirliliği sağlıksız seviyede görünüyor. Diğer bölgelerde orta ve hassas seviyede olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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