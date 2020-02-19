Gündem İstanbuldaki hava kirliliği alarm seviyesinde
İSTANBUL GENEL SAĞLIK

İstanbul'daki hava kirliliği alarm seviyesinde

İstanbul'da son günlerde artan hava kirliliği 'sağlıksız' boyutlara ulaştı. Bilim insanları, kirliliğinin sebebinin Türkiye’nin yüksek basınç alanı etkisinde olması ve buna bağlı olarak ‘sıcaklık terselmesi’ yani sıcaklığın yükseklikle azalması gerekirken artması durumunun yaşanmasına bağlı olduğunu söyledi. Uzmanlar, özellikle havanın en kirli olduğu Esenyurt, Kartal ve Fatih'in semtinde bölgelerinde, yaşanabilecek solunum yolu rahatsızlıklarına karşı vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar, vücudu yoracak hareketlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.
Uzmanlar, vücudu yoracak hareketlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Megakentte son günlerde puslu ve kirli bir hava hakim. Türkiye’nin yüksek basınç alanı etkisinde olması ve buna bağlı olarak sıcaklığın yükseklikle artması, nedeniyle egzoz dumanları, fabrika bacalarından çıkan kirli hava dağılamıyor. İnsan sağlığını tehdit eden bu durum için uzmanlar özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşları uyarıyor.

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"Az bir bölgede hava iyi"

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ülke genelinin rüzgarsız olmasından dolayı hava kirliliğinin artış gösterdiğini belirterek, "İstanbul’da çok az bir bölgede iyi hava hakim. Geri kalan bölgelerde orta ve sağlıksız seviyede" dedi.

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Fabrikalar ve ısıtma tesisleri etkili

Şu anda İstanbul’da hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgeleri sıralayan Prof. Dr. Toros, “Aslında tabii topografya ile de ilişkili, o bölgede yakılan enerji kaynakları ile de ilişkili. Yani ulaşım, fabrikalar, ısıtma tesisleriyle ilgili. Şu an itibariyle Kartal bölgesinde, Esenyurt bölgesinde ve Aksaray bölgesinde hava kirliliği sağlıksız seviyede görünüyor. Diğer bölgelerde orta ve hassas seviyede olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Vücudu yoracak hareketlerden kaçının

  • Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kişilere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Toros, “Bu bölgelerde yaşayan insanların biraz daha dikkatli olmaları, vücudu yoracak hareketlerden kaçınmaları son derece önemli. Bilhassa solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların dikkat etmelerinde fayda var. Hava kirliliği küresel ölçekte insanlığın önündeki en önemli sorunlardan birisi. Çünkü bu soluduğumuz hava başta bizim solunum sistemimiz olmak üzere akciğer, kalp-damar sistemi hatta beyine varana kadar sağlık sorunlarına neden oluyor" şeklinde konuştu.

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