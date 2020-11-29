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DÜZCE

Türkiye'nin hava kirliliği raporu açıklandı: En kalitesiz hava Düzce'de, en temiz hava Bursa'da

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Merkezi’ne bağlı Sürekli İzleme Merkezi verilerine göre, Türkiye’nin en kalitesiz havası Düzce’de ölçüldü. Havası en temiz il ise Bursa oldu.

Haber Merkezi İHA
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi verilerine göre Düzce’nin hava kirliliği durumu kırmızı alarm vermeye başladı.

Bununla birlikte açıklanan verilere göre Türkiye’de havası en kirli olan il Düzce oldu. Düzce’de temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken endeks değeri 174’e kadar yükseldi.

Hava kirliliğinin korona virüs üzerine etkisi üzerine yapılan araştırmaların ardından vatandaşların merak ettiği hava kaliteleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anbean paylaşılıyor.

Buna göre Türkiye’nin en kalitesiz havası 174 ile Düzce olurken, ikinci sırada 172 ile başkent Ankara yer aldı. En kalitesiz havaya sahip üçüncü şehir ise 171 endeks değeri ile Hakkari oldu.

HAVASI EN TEMİZ ŞEHİR BURSA

Bakanlığın Hava Kalitesi İzleme Merkezine bağlı Sürekli İzleme verilerinden alınan bilgilere göre havası en temiz şehir Bursa oldu.

Sanayi şehri olarak bilinen ve birçok sanayi kuruluşunun ilk tercih ettiği şehirlerden birisi olan Bursa’da hava kalite endeksi 10 olarak ölçüldü.

Bursa’yı 11 endeks ile Kastamonu ve Bitlis takip etti.
  • Türkiye’nin 4 büyükşehirlerinden birisi olan İstanbul’da hava kalitesi 96 ile ölçülerek orta derecede olurken, İzmir’de 111 endeks ölçümü ile havası hassas olarak görüldü. Türkiye’nin batısında turist akınına uğrayan Antalya ise 54 endeks derecesi ile orta hava kalitesi ile ölçüldü.

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