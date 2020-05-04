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Gündem Düzcede polisten kaçan sürücüye 3 bin 702 lira ceza
DÜZCE

Düzce'de polisten kaçan sürücüye 3 bin 702 lira ceza

Polisin dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle uzaklaştığı anlar MOBESE kamerasınca kaydedildi. Sürücüye, dur ikazına uymamak, kavşaklara gelirken aracın hızını azaltmamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından 3 bin 702 lira para ceza uygulandı.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 3 bin 702 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

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Mobeseye yakalandı

Atatürk Caddesi kavşağında uygulama yapıldığı esnada polisin "dur" ihtarına uymayan bir sürücü aracıyla hızla bölgeden uzaklaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü hakkında otomobil plakasını tespit ederek işlem yaptı.

Öte yandan polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle uzaklaştığı anlar MOBESE kamerasınca kaydedildi.

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