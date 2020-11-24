e-Devlet kapısı alt ve üst soy ağacı sorgulama girişi

e-Devlet soy ağacı sorgulama raporu hizmeti kapsamında, sorgulama sayfası yeniden açıldı. e-Devlet üzerinden alt-üst soy ağacı sorgulaması yapıp ailenizin geçmişini 1800’lü yıllara kadar öğrenebilirsiniz. İki günde yaklaşık 8 milyon kişi e-Devlet soy girşi yaptı. Peki e-Devlet üzerinden alt üst soy bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet soy ağacı girişi ve detayları…

e-Devlet giriş nasıl yapılır?

Soy ağacı sorgulamak için e-devlet girişi yapmak isteyen vatandaşlar öncelikle e-devlet şifresine almalı. PTT'den e-devlet şifresini alan vatandaşlar, turkiye.gov.tr internet sitesini kullanarak e-devlet kapısına giriş yapabilir.

e-Devlet girişi yapmak için T.C Kimlik numarası ile birlikte e-Devlet şifresini ilgili alanlara girerek "Gönder" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonda alt-üst soy ağacı da dahil olmak üzere e-Devlet kapısı üzerinden verilen ikametgah, adli sicil kaydı gibi birçok hizmete erişebilirsiniz.

REKLAM

Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır?

Soyağacını öğrenmek isteyenlerin, e-Devlet sitesindeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümü altında yer alan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranını açması gerekiyor.

Buradaki ekrandan Alt Üst Soy Listesi açıldıktan sonra bu ekrandan ayrıca belge görüntülenmesi de sağlanabiliyor. Belge sorgulama talebi ardından e-Devlet kapısında talepler sıraya konuyor. Sıralama ardından yapmanız gereken tek şey sıranın size gelmesini beklemek. Cep telefonuna gelen mesajın arından soy ağacı sorgulama raporuna e-Devlet kapısında tekrar giriş yaparak erişebilirsiniz. Soy ağacı raporunu isterseniz PDF olarak kaydedip çıktısını alabilirsiniz.

e-devlet soy ağacı sorgulama girişi için tıklayınız...

REKLAM

Soy ağacı sorgulama ekranı.





e-Devlet şifresi nasıl alınır?

Profilinizdeki iletişim bilgilerinden cep telefonu ya da e-mail adresinizi doğruladıysanız, e-Devlet şifrenizi unutursanız şifre yenileme işlemlerinden faydalanabilirsiniz.

Bu işlemleri yapmadıysanız tekrar PTT Şube ya da merkezlerine bizzat giderek yeni bir e-Devlet şifresi almanız gerekiyor.

Soyağacında neden soy ismi çıkmıyor

Öte yandan, Alt-üst soy raporu hizmeti çerçevesinde verilen belgelerde 1800’lü yıllarda yaşayanların soyadlarının yer almasının nedeni de belli oldu. İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, 21 Haziran 1934’te kabul edilen ve 2 Ocak 1935’te yürürlüğe giren Soyadı Kanunu ile ilgili uygulama, 1720 numaralı Soyadı Nizamnamesi ve 20/1 sayılı Soyadı Talimatnamesi’ne göre yapıldı. Her aile reisi il, ilçe ve bucaklarda kurulan “Soyadı Tespit ve Tescil Komisyonları”na soyadını yazılı olarak bildirdi, bu soyadları nüfus aile kütüklerine tescil edildi. 2 Temmuz 1936’da ise bildirim süresi sona erdi.

REKLAM

“Alt-üst soy raporu”nda, Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ölü olduğu halde kayıtlarda sağ görünenlere, ölümleri daha sonraki yıllarda tescil edilen ve ölüm tarihleri itibarıyla Soyadı Kanunu’ndan önce ölen kişilere verilmiş olan soyadları, kendisi ve kanuni mirasçılarının mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla kayıtlarında olduğu gibi muhafaza edildi.

Eski tarih soy ağacına nasıl ulaşılır?

Vatandaşlar soyağacını sorgulamaları yaparken dikkat çeken bir detaya rastladı. Alt-üst soy bilgisinde herkesin erişebildiği sabit bir yıl söz konusu değil. Herkesin soy kayıtlarının ulaştığı yıllar farklılık gösterebiliyor.

Bunun temel nedeni kişinin alt-üst soy grubuna dair belgelerin çokluğu veya azlığı. Aile ile ilgili ne kadar fazla belge varsa, o kadar geçmişe inilebiliyor. Alt-üst soy bilgisine ait belgeler sisteme eksiksiz şekilde yükleniyor. Detaylı bilgi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile görüşmeniz gerekiyor.

REKLAM

GÜNDEM Soy ağacında şehit var mı nasıl öğrenilir

GÜNDEM e-Devlet soy ağacını sorgulayamayanlar dikkat