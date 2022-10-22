Gündem Edirnedeki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliden 2si tutuklandı
EDİRNE

Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Edirnedeki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliden 2si tutuklandı
Edirne

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda bir miktar eroin ve metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde elde edilen 6 bin lira ve 5 sahte banknot ele geçirildi.

Operasyonlarda B.D., O.B., G.B. ve M.I., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. ve M.I., çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, O.B. ve B.D. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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