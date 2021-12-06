Gündem Edirneye turist olarak gelen Yunan polis askeri yasak bölgeye girdi
EDİRNE

Edirne'ye turist olarak gelen Yunan polis askeri yasak bölgeye girdi

Yunanistan'dan Edirne'ye turistik amaçlı kız arkadaşı ile birlikte gelen Yunan polis memuru Valasoudis Manolis, askeri yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Edirneye turist olarak gelen Yunan polis askeri yasak bölgeye girdi
(Arşiv)

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Valasoudis Manolis, özel aracı ve yanında bulunan ismi açıklanmayan kız arkadaşı ile Edirne'ye geldi.

YASAK BÖLGEYE GİRDİ

Özel otomobili ile gezen Manolis, sınıra yakın olan Doyran köyü yakınlarında askeri yasak bölgeye girdiği tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Manolis ve kız arkadaşı, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yunan polis memuru Manolis ve kız arkadaşının üzerindeki cep telefonları ve materyalleri incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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