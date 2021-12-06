Edirne'ye turist olarak gelen Yunan polis askeri yasak bölgeye girdi

Hayatını kaybeden Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın GZT'ye verdiği röportaj

Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı 74 yaşında hayatını kaybetti. Öte yandan Duralı, geçtiğimiz yıllarda GZT'ye verdiği röportajda, 'Kariyerinize yurt dışında devam etmeniz çok muhtemelken neden Türkiye'de kaldınız?' sorusunu yanıtlamıştı. Gençlik yıllarında hazırlamış olduğu tezin Kebek Üniversitesi tarafından takdir gördüğünü ve üniversiteye davet edildiğini aktaran Duralı, babasının nasihatini aktararak, 'Sen buranın ekmeğini yedin oğlum. Burası seni yetiştirdi, okuttu. Doktorana kadar burası yatırım yaptı sana. Bu tabanı yarık cebi delik millet sana baktı. Şimdi bunlar parsayı kapacaklar. Buranın verdiklerini onlar sömürecekler.' ifadelerine yer vermişti.