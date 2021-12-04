​​​Yunanistan mültecilere dört ölüm yöntemi uyguluyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Albay Tayfun Sargın, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda sığınmacılara karşı Yunanistan ve Frontex’e bağlı güçler tarafından yapılan insan hakları ihlalleri konusunda bir sunum yaptı.

DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ Yunanistan ölüm saçıyor

KARA SULARINA SOKMUYORLAR

Yunanistan’ın sınır güvenliği bahanesiyle yaptığı geri itmelerin Kiryakos Miçotakis’in 2019’da iktidara gelmesinin ardından başladığını ve artarak devam ettiğini belirten Sargın, göçmenlere tespit mevkilerine göre farklı geri itme yöntemlerinin uygulandığını anlattı. Yunanistan unsurlarının ilk olarak orta hatta yani sınırlarına gelen göçmenlere ait deniz araçlarını durdurduktan sonra tehlikeli manevralarla onların Türk kara sularına sürüklenmesini sağladığını kaydeden Sargın, bu yöntemle durdurulamayan uluslararası sulara veya Yunan kara sularına ulaşan göçmenlerin ise bu bölgelerde durdurulup çekilerek Türk kara suları sınırına getirildiğini ifade etti.

GÜNDEM Yunanistan'dan insanlık dışı muamele: Göçmenlerin bulunduğu botları bıçakla delerek Türk karasularına ittiler

HURDA SALLARLA TERK EDİYORLAR

Sargın, üçüncü yöntemi ise şöyle anlattı: “Denizde durduramadıkları adalara çıkabilen göçmenleri darp ederek değerli eşyalarını zorla alıp belirli bir yerde toplamaktadırlar. Sonra Yunanistan Sahil Güvenliğine ait botlarla ülkemiz kara suları sınırına getirip hurda durumundaki can sallarına bindirerek sınırımıza bırakmaktadırlar.”

FOTOĞRAF 15 Bin 480 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla kıyı şeridinde Bodrum, Datça, Marmaris ağırlıklı olmak üzere, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itmeler her gün devam ediyor. Özellikle Muğla kıyısına yakın olan Rodos, Simi ve Kos gibi büyük Yunan adalarına tekne ve lastik bot ile geçiş yapan düzensiz göçmenler, karantinaya alınmaları gerekirken, lastik bot ve can sallarına bindirilerek Marmaris, Datça ve Bodrum açıklarına bırakılıyor. Yunanistan karasularını geçtikten sonra karaya çıkan düzensiz göçmenler Avrupa hayali kurarken adalardaki güvenlik birimleri tarafından yakalanmalarını ardından AB tarafından bu adalarda oluşturulması istenen kamplara yerleştirilmek yerine motorları sökülen, benzinleri boşaltılan lastik botlar ile Türk karasularına kadar çekilerek buradan Türk karasularına geri itiliyor. Lastik bot ve can salları ile Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenleri ölüme terk eden Yunan Sahil Güvenlik unsurları, açık denizde sürüklenen lastik bot ve can sallarındaki göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarıp kurtarmayacağını da takip ediyor. Çok sayıda geri itme olayında Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kameralarına yansıyan görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlerin kurtarılışını seyrettiği ortaya çıktı. Kasım ayında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmen sayısı 929 kişi. Bunlar içinde Filistin, Suriye, Afganistan, Haiti, Burkina Faso, Uganda, Benin, Irak, Mali, Gana, Sierra Leona, Güney Afrika ve Gine gibi ülkelerden düzensiz göçmenler yer alıyor. Yunanistan güvenlik unsurlarının sık sık düzensiz göçmenleri geri itme olaylarına karşı Türk Sahil Güvenlik ekipleri 24 saat teyakkuzda bekliyor. Türkiye’nin en uzun kıyı şeridi oyması nedeniyle düzensiz göçmenlerin kurtarılmasında önemli bir görev üstlenen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmen kurtarma operasyonları dışında çok sayıda yasa dışı geçişleri de önlüyor. Başta FETÖ terör örgütü üyelerinin Yunan adalarına geçişleri önlenirken, arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Yunan ölüme itiyor Türkler kurtarıyor: Bir ayda 929 göçmen Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Ege kıyısındaki adalara geçen düzensiz göçmenler geldikleri gibi tekrar lastik bot, can salı ve teknelere bindirilerek açık denizde ölüme terk ediliyor. Sahil Güvenlik ekipleri 1 ayda 929 hayat kurtardı BiP'te paylaş

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ELLERİ KELEPÇELİ DENİZE ATIYORLAR

Sargın’ın anlattığı son yöntem ise en korkuncu. Yunanistan, göçmenleri adeta ölüme terk ediyor. Buna göre, adalara ulaşan düzensiz göçmenler millerce öteye taşınıyor ve belirli alanlarda biriktiriliyor. Daha sonra kendi sahil güvenlik unsurlarıyla Türk kara suları sınırına getirilip hiçbir deniz vasıtası olmaksızın hatta elleri kelepçeli olarak denize atılıyor.

Bu geri itmeler neticesinde, 2020’de 2, 2021’de 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini, 3 de kayıp göçmenin bulunduğunu aktaran Sargın, ayrıca, Yunan Sahil Güvenliğinin bu işlemleri yaparken tanınmamak için kar maskesi taktığını söyledi.