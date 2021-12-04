Dünya Yunanistan mültecilere dört ölüm yöntemi uyguluyor
AVRUPA

Yunanistan mültecilere dört 'ölüm' yöntemi uyguluyor

Göçmenleri Ege Denizi’nde ölüme iten Yunanistan’ın insanlık suçu içeren uygulamaları aşama aşama işleyen planlı yöntemlerin eseri. Yunanistan, göçmenlerin mevkiine göre geri itmede dört yöntemden birine başvuruyor. Bunun en korkuncu ise yakalanan göçmenlerin elleri kelepçeli olarak denize atmak.

Abone Ol Google News
Osman Özgan Yeni Şafak
​​​Yunanistan mültecilere dört ölüm yöntemi uyguluyor
Yunan Sahil Güvenlik unsurları göçmenlerin botlarını delerek onları batırmaya çalışmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Albay Tayfun Sargın, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda sığınmacılara karşı Yunanistan ve Frontex’e bağlı güçler tarafından yapılan insan hakları ihlalleri konusunda bir sunum yaptı.

Yunanistan ölüm saçıyor
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Yunanistan ölüm saçıyor

KARA SULARINA SOKMUYORLAR

  • Yunanistan’ın sınır güvenliği bahanesiyle yaptığı geri itmelerin Kiryakos Miçotakis’in 2019’da iktidara gelmesinin ardından başladığını ve artarak devam ettiğini belirten Sargın, göçmenlere tespit mevkilerine göre farklı geri itme yöntemlerinin uygulandığını anlattı. Yunanistan unsurlarının ilk olarak orta hatta yani sınırlarına gelen göçmenlere ait deniz araçlarını durdurduktan sonra tehlikeli manevralarla onların Türk kara sularına sürüklenmesini sağladığını kaydeden Sargın, bu yöntemle durdurulamayan uluslararası sulara veya Yunan kara sularına ulaşan göçmenlerin ise bu bölgelerde durdurulup çekilerek Türk kara suları sınırına getirildiğini ifade etti.

Yunanistan'dan insanlık dışı muamele: Göçmenlerin bulunduğu botları bıçakla delerek Türk karasularına ittiler
GÜNDEM
Yunanistan'dan insanlık dışı muamele: Göçmenlerin bulunduğu botları bıçakla delerek Türk karasularına ittiler

HURDA SALLARLA TERK EDİYORLAR

Sargın, üçüncü yöntemi ise şöyle anlattı: “Denizde durduramadıkları adalara çıkabilen göçmenleri darp ederek değerli eşyalarını zorla alıp belirli bir yerde toplamaktadırlar. Sonra Yunanistan Sahil Güvenliğine ait botlarla ülkemiz kara suları sınırına getirip hurda durumundaki can sallarına bindirerek sınırımıza bırakmaktadırlar.”

Yunan ölüme itiyor Türkler kurtarıyor: Bir ayda 929 göçmen
FOTOĞRAF 15
Title
Bin 480 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla kıyı şeridinde Bodrum, Datça, Marmaris ağırlıklı olmak üzere, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itmeler her gün devam ediyor.
Title
Özellikle Muğla kıyısına yakın olan Rodos, Simi ve Kos gibi büyük Yunan adalarına tekne ve lastik bot ile geçiş yapan düzensiz göçmenler, karantinaya alınmaları gerekirken, lastik bot ve can sallarına bindirilerek Marmaris, Datça ve Bodrum açıklarına bırakılıyor.
Title
Yunanistan karasularını geçtikten sonra karaya çıkan düzensiz göçmenler Avrupa hayali kurarken adalardaki güvenlik birimleri tarafından yakalanmalarını ardından AB tarafından bu adalarda oluşturulması istenen kamplara yerleştirilmek yerine motorları sökülen, benzinleri boşaltılan lastik botlar ile Türk karasularına kadar çekilerek buradan Türk karasularına geri itiliyor.
Title
Lastik bot ve can salları ile Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenleri ölüme terk eden Yunan Sahil Güvenlik unsurları, açık denizde sürüklenen lastik bot ve can sallarındaki göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarıp kurtarmayacağını da takip ediyor.
Title
Çok sayıda geri itme olayında Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kameralarına yansıyan görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlerin kurtarılışını seyrettiği ortaya çıktı.
Title
Kasım ayında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmen sayısı 929 kişi.
Title
Bunlar içinde Filistin, Suriye, Afganistan, Haiti, Burkina Faso, Uganda, Benin, Irak, Mali, Gana, Sierra Leona, Güney Afrika ve Gine gibi ülkelerden düzensiz göçmenler yer alıyor.
Title
Yunanistan güvenlik unsurlarının sık sık düzensiz göçmenleri geri itme olaylarına karşı Türk Sahil Güvenlik ekipleri 24 saat teyakkuzda bekliyor.
Title
Türkiye’nin en uzun kıyı şeridi oyması nedeniyle düzensiz göçmenlerin kurtarılmasında önemli bir görev üstlenen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmen kurtarma operasyonları dışında çok sayıda yasa dışı geçişleri de önlüyor.
Title
Başta FETÖ terör örgütü üyelerinin Yunan adalarına geçişleri önlenirken, arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Yunan ölüme itiyor Türkler kurtarıyor: Bir ayda 929 göçmen
Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Ege kıyısındaki adalara geçen düzensiz göçmenler geldikleri gibi tekrar lastik bot, can salı ve teknelere bindirilerek açık denizde ölüme terk ediliyor. Sahil Güvenlik ekipleri 1 ayda 929 hayat kurtardı

ELLERİ KELEPÇELİ DENİZE ATIYORLAR

  • Sargın’ın anlattığı son yöntem ise en korkuncu. Yunanistan, göçmenleri adeta ölüme terk ediyor. Buna göre, adalara ulaşan düzensiz göçmenler millerce öteye taşınıyor ve belirli alanlarda biriktiriliyor. Daha sonra kendi sahil güvenlik unsurlarıyla Türk kara suları sınırına getirilip hiçbir deniz vasıtası olmaksızın hatta elleri kelepçeli olarak denize atılıyor.

Bu geri itmeler neticesinde, 2020’de 2, 2021’de 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini, 3 de kayıp göçmenin bulunduğunu aktaran Sargın, ayrıca, Yunan Sahil Güvenliğinin bu işlemleri yaparken tanınmamak için kar maskesi taktığını söyledi.

Kartal galibiyete hasret

Kartal galibiyete hasret

​Kasımpaşa karşısında da yüzü gülmedi.
Önce kendinle helalleş

'Önce kendinle helalleş'

​Semih Kaplanoğlu'ndan 'Bağlılık Hasan' yorumu.
Piyasa serbest bozgunculuk suçtur

Piyasa serbest
bozgunculuk suçtur

ABD ve AB döviz karteli oluşturma suçu işleyen bankaları affetmiyor.
Üç Akıncı görevde

Üç Akıncı görevde

​Gökyüzünde destan yazmaya hazır.

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Göçmenleri elleri kelepçeli olarak denize atıyorlar.

Fransa zıvanadan çıktı

Fransa zıvanadan çıktı

Seçim vaadi 'mülteciler için hapishane yaptırmak'.
'Yol haritası çıkardık'

'Yol haritası çıkardık'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelsiz yaşam açıklaması.
Bunlar mı öğrenci

Bunlar mı öğrenci

​15 Temmuz'da TRT'yi işgal etmişlerdi.
İhracat, ihracat, ihracat

İhracat, ihracat, ihracat

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeli açıklaması.
Can'ın golü geceye damga vurdu

Can'ın golü geceye damga vurdu

​Beşiktaş'ın genç yeteneği, attığı golle gündem haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziantep' örneği üzerinden önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.