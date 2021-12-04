Yunanistan mültecilere dört 'ölüm' yöntemi uyguluyor
Göçmenleri Ege Denizi’nde ölüme iten Yunanistan’ın insanlık suçu içeren uygulamaları aşama aşama işleyen planlı yöntemlerin eseri. Yunanistan, göçmenlerin mevkiine göre geri itmede dört yöntemden birine başvuruyor. Bunun en korkuncu ise yakalanan göçmenlerin elleri kelepçeli olarak denize atmak.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Albay Tayfun Sargın, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda sığınmacılara karşı Yunanistan ve Frontex’e bağlı güçler tarafından yapılan insan hakları ihlalleri konusunda bir sunum yaptı.
KARA SULARINA SOKMUYORLAR
Yunanistan’ın sınır güvenliği bahanesiyle yaptığı geri itmelerin Kiryakos Miçotakis’in 2019’da iktidara gelmesinin ardından başladığını ve artarak devam ettiğini belirten Sargın, göçmenlere tespit mevkilerine göre farklı geri itme yöntemlerinin uygulandığını anlattı. Yunanistan unsurlarının ilk olarak orta hatta yani sınırlarına gelen göçmenlere ait deniz araçlarını durdurduktan sonra tehlikeli manevralarla onların Türk kara sularına sürüklenmesini sağladığını kaydeden Sargın, bu yöntemle durdurulamayan uluslararası sulara veya Yunan kara sularına ulaşan göçmenlerin ise bu bölgelerde durdurulup çekilerek Türk kara suları sınırına getirildiğini ifade etti.
HURDA SALLARLA TERK EDİYORLAR
Sargın, üçüncü yöntemi ise şöyle anlattı: “Denizde durduramadıkları adalara çıkabilen göçmenleri darp ederek değerli eşyalarını zorla alıp belirli bir yerde toplamaktadırlar. Sonra Yunanistan Sahil Güvenliğine ait botlarla ülkemiz kara suları sınırına getirip hurda durumundaki can sallarına bindirerek sınırımıza bırakmaktadırlar.”
Sargın’ın anlattığı son yöntem ise en korkuncu. Yunanistan, göçmenleri adeta ölüme terk ediyor. Buna göre, adalara ulaşan düzensiz göçmenler millerce öteye taşınıyor ve belirli alanlarda biriktiriliyor. Daha sonra kendi sahil güvenlik unsurlarıyla Türk kara suları sınırına getirilip hiçbir deniz vasıtası olmaksızın hatta elleri kelepçeli olarak denize atılıyor.
Bu geri itmeler neticesinde, 2020’de 2, 2021’de 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini, 3 de kayıp göçmenin bulunduğunu aktaran Sargın, ayrıca, Yunan Sahil Güvenliğinin bu işlemleri yaparken tanınmamak için kar maskesi taktığını söyledi.