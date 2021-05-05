Eğitim Bakanı Selçuk: Daha fazla öğretmen ataması için görüşüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akşam TV YouTube kanalı canlı yayınında öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Atama sayısının artması için görüşüyoruz"
AK Parti döneminde hep 40 binlerin üzerinde atamalar olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Bu sene salgının getirdiği koşullar ve başka bütçe olanaklarıyla ilgili olarak 20 binle sınırlı kaldı. Elbette bunun artması noktasında bizim arzımız var, başvurumuz var, görüşmelerimiz var ve bunlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
İsteğe bağlı yer değiştirme duyurusu Haziran'da
Bakan Selçuk ayrıca, öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin temmuz ayında başlayıp ağustos sonunda bitecek şekilde planlandığını söyleyerek, "İsteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak" dedi.