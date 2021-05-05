Eğitim Bakanı Selçuk: Daha fazla öğretmen ataması için görüşüyoruz Öğretmen atamalarıyla ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu sene salgının getirdiği koşullar ve başka bütçe olanaklarıyla ilgili olarak 20 binle sınırlı kaldı. Elbette bunun artması noktasında bizim arzımız, başvurumuz, görüşmelerimiz var ve bunlar devam ediyor" dedi. Bakan Selçuk ayrıca, isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusunun haziranda yayımlanacağını söyledi.

Haber Merkezi 05 Mayıs 2021, 09:58 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2021, 10:15 Yeni Şafak