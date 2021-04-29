Tam kapanmayı fırsata çevirin

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında bugünden itibaren 17 gün sürecek tam kapanmaya giriyor. Bu süreçte eğitim öğretim faaliyetlerine de ara verildi. Tam kapanma sürecinin fırsata çevrilebileceğini ifade eden Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, “Tam kapanma sürecinde motivasyon çok önemli. Öncelikle öğrencilerin bu tip gelişmelerin dünyanın her yerinde yaşandığını bilmesi gerekiyor. Salgın kritik bir süreç ve aslında yaşananlar noktasında yalnız değilsiniz. Krizi fırsata çevirmek çok önemli. Bu süreci eğitiminiz açısından en verimli hale dönüştürmek yine sizin elinizde. Otobüste okula ulaşım gibi boşa geçen vakitleri, tam motivasyonla ders çalışarak geçirebilebilirsiniz” diyerek önemli tavsiyelerde bulundu.

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ÇIKMIŞ SORULARLA KONULARI PEKİŞTİRİN

Uzaktan eğitim sürecinin velileri yorduğuna işaret eden Eraslan, “Bu süreçten sonra iş öğrencilerde. Uzun bir süredir devam eden uzaktan eğitim süreciyle öğrenciler artık kendi sistemini oturttu. Şimdi sırada yeterliliklerini belirleyip, eksikleri gidermek var. Sınav sürecine yaklaşırken çıkmış sınav sorularıyla da konuları pekiştirmelerini öneriyorum” diye konuştu. Eraslan, şöyle devam etti: “Aralıksız uzun saatler ders çalışmak en iyi taktik değildi bu yüzden düzenli mola verilmeli. Yaşanan süreç dijital ortamda geçirilen vaktin artmasına yol açtı. Ancak bu durum bir süre sora fiziksel ve mental yorgunluk, dijital bezginlik yaşanmasına neden olacak. Bu nedenle dijital dünyadaki zamanınızı ders çalışarak daha verimli geçirebilmek ve sınavlara hazırlık sürecinde daha kalıcı öğrenmeler sağlayabilmek için teknoloji kullanımının sınırlandırılması çok önemli.”

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Levent Eraslan

Kişisel program hazırlayın

Prof. Dr. Eraslan öğrencilere şu önerilerde bulundu: “Ders çalışırken konu tekrarı programı oluşturma çok önemli. Sınav zaman çizelgesi hazırlandıktan sonra bir çalışma programı oluşturmak gerekiyor. Bunun için de kalan süreyi konu sayısına bölerek kişisel bir program elde edebilirler. Programın ailelerle paylaşılması takip açısından kolaylık sağlar. Ayrıca dijital dünyada geçirilen vakitleri verimli hale getirmek de mümkün. Uygulamaları etüt sınıfına dönüştürebilen çocuklar, burada interaktif biçimde konu anlatımı ve soru çözümü yapabilir. Grup çalışması motivasyonu olumlu etkiler. Ayrıca stres, kaygı, dikkat eksikliği gibi semptomların azaltılmasında nefes egzersizleri çok önemli. Bu egzersizler motivasyonun arttırılması ve odaklanmanın sağlanmasında etkili. Bu egzersizleri uygulayarak kaygıları azaltabilirler”

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