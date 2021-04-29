Sınavlar 17 Mayıs sonrasında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 günlük tam kapanmanın okulların yüz yüze eğitime başlayabilmesi için bir umut olduğunu söyledi. Sınavlar için “İptal etmek gibi bir yaklaşımı doğru bulmuyoruz” diyerek 17 Mayıs sonrasında okullar tarafından takvim oluşturulacağına dikkat çekti. Selçuk’un açıklamaları şöyle: Tam kapanma kararını, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemiz için bir umut olarak değerlendiriyoruz. Biz bu süreçte bugüne kadar olduğu gibi tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Şu anda önemli olan hepimizin sağlığı. Tedbirlerimize ve uzaktan eğitime sıkıca tutunacağız.

EĞİTİM İÇERİKLERİ ÇOK GENİŞ

Öğrencilerimize EBA internet platformu, canlı dersler ve TRT EBA kanallarındaki ders yayınları ile uzaktan eğitimde geniş bir yelpaze sunuyoruz. Bunun yanında etkinlik kitapları, soru bankası gibi çeşitli materyalleri de bu süreçte öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Youtube üzerinden de özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için yayınlar yapıyoruz.

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EBA TV’YE İLGİ YÜZDE 93

TRT EBA kanallarının sunduğu ders içeriklerinde ve yayın akışında dünyanın en iddialı çalışmalarından birine imza attığımızı rahatlıkla ifade edebilirim. Öğrenci memnuniyetimiz de geçen yıla göre çok daha fazla artmış durumda. 2020’de EBA TV ilgi yüzde 49 iken bu yıl yüzde 93,5. Yüzde 44,5 ilgi arttı.

10 KİŞİDEN 8’İ EBA’YI YETERLİ GÖRÜYOR

EBA dijital eğitim platformu ile ilgili bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan memnuniyet araştırmasında kullanıcıların içeriklerden geçen yıla göre daha memnun olduklarını gösteriyor. Her 10 kişiden 8’i EBA’yı yeterli buluyor. Her 3 kişiden 1’i çok yeterli olarak görüyor. Öğretmenlerin yüzde 83,3’ü öğrencilerin yüzde 71,1’i içerikleri yeterli buluyor.

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SAĞLIK NEYİ GEREKTİRİYORSA O

Bizim, eğitimci olarak gönlümüz, her zaman okullarımızın açık olmasından yana. Ama sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Sınavları iptal etmek gibi bir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Bu nedenle salgının seyrine göre Bilim Kurulumuzun görüşlerini dikkate alarak 17 Mayıs sonrasında okullar tarafından bir takvim oluşturulacak. Sınavları tümüyle iptal etmek çocuklarımızı eğitim süreçlerinden koparacağı gibi pedagojik açıdan da uygun değildir.

425 bin 430 öğretmen aşılandı

Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin şu bilgileri verdi: “4 Şubat’ta ikinci dönemin başından itibaren eğitime açtığımız köy okulu öğretmenlerimiz öncelikli olmak üzere öğretmenlerimize yönelik aşı çalışmaları başladı. Geçtiğimiz günlerde ilkokul ve okul öncesi kurumlarımızda görev yapan meslektaşlarımız ile birlikte şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edildi. Aşılama süreci devam ediyor. "

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700 binden fazla tablet dağıtıldı

23 Mart 2020’den bu yana EBA’nın 21,4 milyar kez ziyaret edildiğini söyleyen Bakan Selçuk, “Aynı anda 40 bin kullanıcıya eş zamanlı hizmet verebilen EBA’da bugün eş zamanlı kullanıcı sayısı 1 milyon seviyesine yaklaştı. Aylık 25 GB internet kotasına sahip 700 binden fazla tablet bilgisayar setinin öğrencilerimize dağıtımı tamamlandı. Tüm yayınlara işaret dili desteği de sağlanıyor.” dedi.

GÜNDEM Tam kapanmayı fırsata çevirin