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BARTIN

Eğitim dalışında kaybolan astsubaydan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Eğitim dalışında kaybolan astsubaydan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Bartın’ın Amasra ilçesinde, eğitim dalışı sırasında kaybolan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’nda görevli astsubay Hakan Karataş'ın cansız bedeni bulundu.

Haber Merkezi DHA
Eğitim dalışında kaybolan astsubayın naaşına ulaşıldı.
Eğitim dalışında kaybolan astsubayın naaşına ulaşıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, dalış eğitimi yaparken suda gözden kaybolan astsubayın naaşına ulaşıldı.

Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesinde mağaranın içinde dalış eğitimi sırasında gözden Astsubay Hakan Karataş (34) arama çalışmalarında Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçlarının yanı sıra İstanbul, İzmir ve Samsun'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 20 dalgıç yer alıyor.

  • Sinop'tan 3 ve Samsun'dan 5 polis dalgıçla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Arama Kurtarma Timinden 8 ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından 10 kişilik ekip de çalışmalara destek veriyor.

Kameralı su altı robotunun da kullanıldığı arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri de havadan katkı sağlıyor.

Mağaranın içinde arama çalışmalarını yürüten ekipler Hakan Karataş'ın cenazesine ulaştı. Sudan çıkartılan Hakan Karataş cenazesi hücum bota alınarak sahile getiriliyor.

Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla dün Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve bir astsubay, eğitim amacıyla dalış gerçekleştirmiş, Astsubay Hakan Karataş (34) gözden kaybolmuştu.

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