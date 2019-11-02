Bartın'da elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu, mermer işlemeli sütun korumaya alındı

Muradiye Medresesi, 2. Murad tarafından 1425-1426'da yaptırılan külliyenin parçasıdır, bir eğitim binasıdır. Zamanında önemli ilim adamları burada yetişti. Molla Gürani, 2. Murad'ın tayini ile burada müderrislik yapmıştır. Daha sonra Fatih Sultan Mehmed'e hem hocalık hem de Bursa kadısı olarak görev yapmıştır. Medrese binası 14 odadan oluşuyor. Bunun 10 odası ziyaretçilerin izlenimine sunuldu. Sadece Kur'an-ı Kerim değil, bunun dışında okuma kitapları, el yazmalar, Dede Korkut hikayeleri, dua kitapları ve Osmanlı el sanatının örnekleri görülmektedir. Ebru, tezhip, ciltçilik ve hat gibi sanat eserlerinin örnekleri müzede mevcuttur.