Gündem Bartında elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu, mermer işlemeli sütun korumaya alındı
BARTIN

Bartın'da elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu, mermer işlemeli sütun korumaya alındı

Bartın'da elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu, mermer işlemeli sütun korumaya alındı

Bartın'da, elektrik dağıtım şirketince hat bakımı için yapılan kazı çalışması sırasında, Bizans Dönemi'ne ait olduğu düşünülen sütun bulundu.

Haber Merkezi AA
Almanya’da yaşayan vatandaşın bahçesinden tarihi sütun çıktı.
Almanya’da yaşayan vatandaşın bahçesinden tarihi sütun çıktı.

Alınan bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince merkeze bağlı Mekeçler köyünde, hat bakım çalışması için kazı yapıldığı sırada, yarım metre derinlikte mermer işlemeli sütuna rastlandı.

Almanya'da yaşayan köy sakinlerinden bir vatandaşa ait bahçede bulunan sütun ile ilgili köy muhtarına bilgi verildi.

AA
Bartın'da elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu.

Korumaya alındı

Bir metre uzunluğunda, motif işlemeli ortası delik sütun, köy muhtarı tarafından korumaya alındı.

Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede incelemelerde bulunurken, sütun müze bahçesine götürüldü.

AA
Bir metre uzunluğunda, motif işlemeli ortası delik sütun, köy muhtarı tarafından korumaya alındı.

Kesin sonuç incelemeden sonra ortaya çıkacak

Müze Müdürlüğü yetkilileri, mermer kalıntının, Bizans Dönemi'nde kilisede paye olarak kullanıldığını düşündüklerini, kesin sonucun teknik incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade etti.

En önemli ilim adamları yetiştiren tarihi medrese: El yazması eserlere ev sahipliği yapıyor
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Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursa'da, hanedana ait en büyük türbe topluluğunun yer aldığı Muradiye Külliyesi bünyesinde 9 ay önce açılan Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesinde en eskisi 1772 yılına ait el yazması dua kitapları, Kur'an-ı Kerimler, Dede Korkut hikayeleri, hat ve tezhip sanatı örnekleri sergileniyor.
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Osmanlı Devleti'nin 6'ncı padişahı Sultan 2. Murad tarafından 1425-1426 yıllarında yaptırılan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne de dahil edilen külliye; cami, medrese, hamam, darüşşifa ve türbeden oluşuyor.
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Muradiye Külliyesi'ni meydana getiren yapılar topluluğunun önemli bir parçası olan medrese, Türk-İslam coğrafyasının önemli eğitim kurumlarından biri olarak biliniyor.
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Yüzyıllar boyunca birçok ilim adamı yetiştiren, Fatih Sultan Mehmed'in hocası Molla Gürani'nin de müderrisliğini yaptığı medrese, restorasyonun ardından Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi olarak hizmet veriyor.
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En eskisi 1772 tarihli, çoğunluğu el yazması 475 parça eserin sergilendiği müzeye, tez araştırmaları için akademisyenler ve öğrenciler de geliyor.
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Müzenin sorumlusu sanat tarihçisi Tuğba Aydın, medresenin farklı zamanlarda onarımlardan geçtiğini söyledi.
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Medresenin uzun yıllar Verem Savaş Dispanseri ve Kanser Erken Tanı Merkezi olarak sağlık hizmetlerinde kullanıldığını dile getiren Aydın, 2014'te Büyükşehir Belediyesince restorasyona başlandığını anlattı.
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Restorasyonun ardından Bursa'ya kazandırılan müzenin konusu itibarıyla Türkiye'de bu anlamda önemli örnekler arasında sayıldığını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:
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Muradiye Medresesi, 2. Murad tarafından 1425-1426'da yaptırılan külliyenin parçasıdır, bir eğitim binasıdır. Zamanında önemli ilim adamları burada yetişti. Molla Gürani, 2. Murad'ın tayini ile burada müderrislik yapmıştır. Daha sonra Fatih Sultan Mehmed'e hem hocalık hem de Bursa kadısı olarak görev yapmıştır. Medrese binası 14 odadan oluşuyor. Bunun 10 odası ziyaretçilerin izlenimine sunuldu. Sadece Kur'an-ı Kerim değil, bunun dışında okuma kitapları, el yazmalar, Dede Korkut hikayeleri, dua kitapları ve Osmanlı el sanatının örnekleri görülmektedir. Ebru, tezhip, ciltçilik ve hat gibi sanat eserlerinin örnekleri müzede mevcuttur.
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Aydın, müzede Sultan 1. Murad'ın sanduka örtüsü ve Bursa'da medfun diğer padişahların isimlerinin yazılı olduğu levhaların da sergilendiğini aktardı.
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Ziyaretçilerin, müzedeki eserlerin nasıl yapıldığına dair görüntüleri izleyebildiğini ifade eden Aydın, Ayrıca, yapım malzemeleri de sergileniyor. Sadece vatandaşlar değil, akademisyenler ve tez çalışması yapan öğrenciler de araştırmaları için müzeye geliyor. Ocak ayında açılmasına rağmen 9 ayda 60 bini aşan ziyaretçi potansiyeline sahibiz. şeklinde konuştu.
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En önemli ilim adamları yetiştiren tarihi medrese: El yazması eserlere ev sahipliği yapıyor
Bursa'da Muradiye Külliyesi bünyesinde bulunan ve önemli ilim adamları yetiştiren medrese, restorasyonun ardından 9 aydır Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi olarak hizmet veriyor.

İstanbul’un göbeğinde tarihi buluntulara ulaşıldı
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Doğu Roma İmparatoru Flavius Iulius Valens tarafından MS 378 yılında tamamlandığı belirtilen dünyanın en eski su kemerlerinden olan Bozdoğan Kemeri’nde restorasyon çalışmaları sürüyor.
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2019 yılı başında İSKİ tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler, her gün altından binlerce araç ve insanın geçtiği tarihe meydan okuyan kemerde titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.
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Halkın su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılan tarihi kemerin taşlarında değişim yapmamak için büyük çaba harcayan ekipler, kimi noktalarda adeta duvarı iğne ile oyuyor.
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Değişim yapılması gereken taşları numaralandırarak ayıran ekipler, restorasyon çalışmaları sırasında tarihi buluntularla karşılaştı.
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Bizans ya da Roma Dönemine ait olduğu düşünülen 6 sütun: Ekipler, çalışmaları yürütürken 6 adet sütun, Fatih Dönemine ait sikkeler, gözyaşı damlaları ve yağdanlıklara ulaştı. Sütunların Bizans ya da Roma Dönemine ait olduğu üzerinde durulurken ekipler, sütunların bulunduğu alanda kazı çalışmasını durdurdu.
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Sütunların Bizans ya da Roma Dönemine ait olduğu üzerinde durulurken ekipler, sütunların bulunduğu alanda kazı çalışmasını durdurdu.
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“Restorasyonun 2021’e kadar devam etmesi planlanıyor”: Kemerin restore çalışmasını yürüten bilim kurulunda yer alan sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, tarihi alanın gelecek nesillere ulaştırılması için alanda titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek “Bugün yapının sahibi İBB İSKİ; muhtemelen 4’üncü yüzyılda İmparator Valens tarafından inşa edildi. Bizans Dönemi boyunca zaman zaman restore edildi. Zaman zaman şehre artık su getiremez oldu...
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Ama İstanbul’un fethinden sonra Fatih ile birlikte su kemeri yeniden canlandırıldı ve üzerinden Trakya’nın içinden getirilen bir su hattı geçirildi. Çalışmalar 2019 yılının başında ocak ayında başladı, 2021’e kadar devam etmesi planlanıyor. İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin denetiminde gerçekleştirilen önemli çalışmalar yapılıyor. 1509 Depremi’nde devrilmiş bir duvar parçamız var, o depremin bir hatırası. Onu olduğu yerde mümkün olduğu kadar sergilemeye gayret edeceğiz” diye konuştu.
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“Bizans, Roma Dönemine ait olabileceğini düşündüğümüz sütunlara rast geldik”: Tarihi kemerin restoresini yürüten firmanın koordinatörü, inşaat mühendisi Burak Özen, “Bu restorasyon çalışmasıyla kazılar zaten koordineli bir şekilde yürüyor. Şuan bulunduğumuz yer Bozdoğan Kemeri’nin O3 boşluğu, restorasyona başladığımız zaman burası çöp yığını içindeydi. Burada yapılan itinalı temizlik ve arkeoloji kazısı sonrası görmüş olduğumuz sütunlar Bizans Dönemine de, Roma Dönemine de ait olabilir...
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O dönemlere ait olabileceğini düşündüğümüz sütunlara rast geldik. Bu rastlantıdan sonra kazı çalışması durduruldu. Bilim heyeti, Arkeoloji Müzesi denetiminde buraya ne yapılacağı konusu gündeme geldi. Şu anda burayla alakalı planlanan düşünce kapatılmaması, açık halde tutup sergiye açmayı planlıyoruz” dedi.
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“Fatih Dönemine ait sikkeler, gözyaşı damlaları, kandil dediğimiz yağdanlıklar”: Alanda süren çalışmalarla ilgili bilgi veren Özen, “Dışarıda bulunan bazı sarnıçlarımız var. Bu sarnıçların içi toprak dolguydu. Dolguyu çok itinalı bir şekilde alırken mühür, yine Fatih Dönemine ait sikkelere rast geldik...
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Gözyaşı damlaları ve Kandil dediğimiz yağdanlıklar buranın içinde yapmış olduğumuz kazılarda çıktı. Bir tane amforaya rastladık, o yüzden yapılan tüm kazılar bilimsel ve uzman arkeologlar eşliğinde devam ediyor...
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Yaklaşık 6 tane sütun bulundu, iç tarafında devam ettiği düşünülüyor. Ancak oralara ulaşmamız yapısal anlamda da sorun teşkil edebilir” dedi.
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(Özel haber) İstanbul’un göbeğinde tarihi buluntulara ulaşıldı
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(Özel haber) İstanbul’un göbeğinde tarihi buluntulara ulaşıldı
İstanbul’un göbeğinde tarihi buluntulara ulaşıldı
İstanbul'un tarihi simgelerinden Bozdoğan Kemeri'nin restoresi sırasında tarihi buluntulara ulaşıldı. 6 adet sütun, Fatih Dönemine ait sikkeler, gözyaşı damlaları gibi tarihi buluntulara ulaşılan yüzlerce yıllık tarihi kemerde devam eden restorasyon ise havadan görüntülendi.


Tarih verildi

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