Gündem Amasra Kalesinin altındaki kayalıklar çöktü Bakanlığa bildirildi
BARTIN

Bartın haberleri: Amasra Kalesi'nin altındaki kayalıklar çöktü

Amasra Kalesi'nin altındaki kayalıklar çöktü: Bakanlığa bildirildi

Bartın’ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra Kalesi'nin altında bulunan kayaların büyük bir bölümünde çökmeler meydana geldi. Surları tutan kayaların denize çökmesiyle birlikte büyük tehlike oluştuğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Çatlaklar kale için büyük risk taşıyor.
Çatlaklar kale için büyük risk taşıyor.

2015 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi.

Ceneviz Kalesi yeni yüzüne kavuşuyor
HAYAT
Ceneviz Kalesi yeni yüzüne kavuşuyor

Kalenin duvarları ve burçlarında, 2012 yılından itibaren derin çatlaklar ve yarıklar oluşmaya başladı.

Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra’da, son haftalarda hava şartları ve Karadeniz’in dalgaları Amasra Kalesi’ne zarar vermeye başladı.

Erzurum Kalesi'nde tarih kazısı
HAYAT
Erzurum Kalesi'nde tarih kazısı

Amasra’nın en güzel tarihi eserlerinden olan ve Roma döneminde yapılan Kaleiçi Mahallesi’ni kemer köprü ile adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi’ne bağlayan, iki mahalleye yayılan Amasra Kalesi’nin duvarları ve burçlarını tutan kayalıklarda denize doğru büyük kaya çökmeleri başladı. Boztepe Mahallesi'ndeki kale surlarının altındaki çökmelerden endişe duyuluyor. Çatlaklar kale için büyük risk taşıyor.

Amasra’da, son haftalarda hava şartları ve Karadeniz’in dalgaları Amasra Kalesi’ne zarar vermeye başladı.

Daha önce restore edildi

Roma döneminde yapılan Amasra Kalesi, Kaleiçi Mahallesi'ni, Kemer Köprü ile adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi'ne bağlıyor. İki mahalleye yayılan kalenin duvarları ve burçlarında, 2012 yılından itibaren derin çatlaklar ve yarıklar oluşmaya başladı.

Kalenin Boztepe Mahallesi kesiminde kalan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki ve 17 metre yüksekliğindeki burçları ile duvarlarındaki çatlaklar, zamanla kalenin diğer bölümlerine de yayılmaya başladı. 2014 yılında İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje ile kale surlarının 30 metrelik bölümünde restorasyon çalışması yapıldı. En son, 2017 yılında surlarda temizlik ve kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar yapıldı.

Surları tutan kayaların denize çökmesiyle birlikte büyük tehlike oluştuğu belirtildi.

Bakanlığa bildirildi

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır konunun bakanlığa bildirildiğini ifade ederek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "İlçemizin Boztepe Mahallesi’ndeki kale surlarının altındaki kayalıkların çöktüğü bilgisi bizlere ulaştı. Kale surlarımızın bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi. Biz de belediye olarak drone yardımıyla bu çökme yaşayan ve son hadisedeki çökme olayını görüntüleyerek, Bartın Valiliği aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurduk. Aldığımız bilgilere göre, kalenin her alanın tadilatı değil ama bir kısmı için bakanlık nezdinde 2020 yılı yatırım programına alınacağını bizlere bildirdiler. Konuyla ilgili belediye olarak gereken hassasiyeti gösteriyoruz."

En son, 2017 yılında surlarda temizlik ve kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar yapıldı.

Adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi.
75 bin 172 kaçakgöçmen sınır dışı edildi

75 bin 172 kaçak
göçmen sınır dışı edildi

​İçişleri Bakanı Soylu 'Göç' çalıştayında konuştu.
ABD askerlerini taşladılar

ABD askerlerini taşladılar

​PYD yanlılarından çekilen ABD birliklerine büyük öfke.
Fırsatı kaçırdınız

Fırsatı kaçırdınız

Barış Pınarı nedeniyle harekata katılmayanlara sert tepki.
İş dünyasına<br>kredi müjdesi

İş dünyasına
kredi müjdesi

​Kamu bankaları yeni kredi destek paketi hazırlıyor.
Aralıksız<br>devam ediyor

Aralıksız
devam ediyor

​Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştı.
TSK'ya böyle sızdılar

TSK'ya böyle sızdılar

​FETÖ'nün kullandığı 'kod sistematiği' deşifre edildi.

Dağa kaçırılmak istenen 6 kişi kurtarıldı

Dağa kaçırılmak istenen 6 kişi kurtarıldı

​Operasyonda örgüt üyesi 8 şüpheli tutuklandı.

Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Emniyette <br>önemli değişiklik

Emniyette
önemli değişiklik

​75 müdür ve müdür yardımcısının yeri değiştirildi.
35 saatimiz kaldı

35 saatimiz kaldı

Çavuşoğlu'dan 120 saatlik mutabakat için uyarı.
2 askerimiz <br>şehit oldu

2 askerimiz
şehit oldu

Biri gri listede 10 terörist etkisizleştirildi.
5 Aralık'ta başlıyor

5 Aralık'ta başlıyor

Paketler tek tip olacak, 20 bin TL ceza kesilecek.
Yakışmadı Ozan!

Yakışmadı Ozan!

Sakatlık numarası sosyal medyada gündem oldu.
3 HDP'li başkan gözaltına alındı

3 HDP'li başkan gözaltına alındı

​HDP'li belediye başkanlarına terör operasyonunda yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.