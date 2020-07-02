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Gündem EGM Sosyal medyadaki siber faaliyetleri 7 gün 24 saat gözetliyoruz
İSTANBUL

EGM: Sosyal medyadaki siber faaliyetleri 7 gün 24 saat gözetliyoruz

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye faaliyetlerinin yürütüldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı suç ve suçlularla mücadeleyi siyasi, düşünce, din, mezhep, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, siber devriye faaliyetleri kapsamında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun çerçevesinde Atatürk'e yönelik hakaret suçları ile Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299'uncu maddesi gereğince cumhurbaşkanına hakaret suçlarının resen takip edildiği belirtildi.

Bakan, milletvekili ya da benzer siyasi kişiliklere yönelik işlenen hakaret suçlarının takibi şikayete bağlı suçlar kapsamında değerlendirildiğinden ancak kişilerin şikayeti üzerine adli makamların talep ve talimatları doğrultusunda işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca sosyal medya üzerinde ya da internet ortamında, kişi ve kurumları hedef göstermek suretiyle gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıyan ya da takibi şikayete bağlı olmakla birlikte toplumda infial uyandıran içerikler hassasiyetle takip edilmekte, bu hususlarda adli süreçlere delil olacak nitelikte çalışmalar yapılmaktadır. Türk Polis Teşkilatı suç ve suçlularla mücadeleyi siyasi, düşünce, din, mezhep, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir."

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