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Hayat Albayrak çifti hakkında ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı Mersinde gözaltına alındı
AKTÜEL

Albayrak çifti hakkında ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı Mersin'de gözaltına alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın dün gece dördüncü evlatları Hamza Salih dünyaya geldi. Bazı sapkın sosyal medya kullanıcıları, Albayrak çifti ile ilgili çirkin söylemlerde bulundu. Bu ahlaksız saldırı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili bir sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat - Esra Albayrak
Berat - Esra Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin'de gözaltına alındı.

Yarın adliyeye sevk edilecek

Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin'de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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