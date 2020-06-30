Albayrak çifti hakkında ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı Mersin'de gözaltına alındı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın dün gece dördüncü evlatları Hamza Salih dünyaya geldi. Bazı sapkın sosyal medya kullanıcıları, Albayrak çifti ile ilgili çirkin söylemlerde bulundu. Bu ahlaksız saldırı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili bir sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı.

Haber Merkezi 30 Haziran 2020, 19:34 Son Güncelleme: 30 Haziran 2020, 19:45 Yeni Şafak