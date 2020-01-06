Gündem Elazığda rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı Enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanma ihtimali yüksek
ELAZİĞ

Elazığ’da rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Elazığ’da rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı: Enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanma ihtimali yüksek

Elazığ’da bir yurtta kalan 34 üniversite öğrencisi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahale sonrası 30’unun taburcu edildiği bildirildi. Öğrencilerin farklı farklı gıdalar alması nedeniyle, gıda zehirlenmesi şüphesinin olmadığı, enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Haber Merkezi İHA
Çağrılan ambulanslarla, 34 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.
Çağrılan ambulanslarla, 34 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'ya bağlı Çayda Çıra Mahallesi’nde bulunun İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdunda sabaha karşı bazı öğrenciler rahatsızlandı.

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Enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanma ihtimali yüksek

Yurt yönetimi tarafından çağrılan ambulanslarla, 34 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında öğrencilerden 30’u taburcu edildi. 4 öğrencinin müşahede altında bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öğrencilerin farklı farklı gıdalar alması nedeniyle, gıda zehirlenmesi şüphesinin olmadığı, enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

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