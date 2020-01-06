'Kanal İstanbul için hesap numarası açılsın, destek olalım'

Emekli çiftçi Ali Ortaç, hesap numarası açılması halinde emekli maaşının bir bölümünü Kanal İstanbul Projesi’ne destek amacıyla bağışlamak istediğini açıkladı.

Emekli olduktan sonra Mecidiye kırsal mahallesinde çiftçilik yapmaya devam eden Ali Ortaç, Kanal İstanbul Projesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini belirterek, projenin hayata geçmesi için yardımda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

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Kanal İstanbul Projesi’ne destek amacıyla emekli maaşının bir bölümünü bağışlamak istiyor.

Emekli maaşını aldığı bankaya Kanal İstanbul Projesi için para yatırmak isteyen ancak kampanya hesabının bulunmadığını öğrenen emekli çiftçi Ali Ortaç, yetkililerden proje için hesap numaraları açmalarını istedi. Kampanyaya ilk bağışçı kendisinin olmak istediğini de belirten Ali Ortaç, en azından 2-3 tane kanalın açılmasını desteklediğini ifade etti. Ortaç, “Kanal İstanbul 1’i devlet, Kanal İstanbul 2’yi millet yapsın” diye konuştu.

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Kanal İstanbul için para yatırmak istedi. Ama böyle bir hesabın olmadığını öğrendi.



"Kanal 1’i devlet, Kanal 2’yi millet yapar"

Hayatını sürdürdüğü Mecidiye kırsal mahallesinden Bigadiç’e gelen ve Kanal İstanbul Projesi’ne destek açıklamasında bulunan Ali Ortaç'ın ifadeleri şu şekilde: