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BALİKESİR

'Kanal İstanbul için hesap numarası açılsın, destek olalım'

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Mecidiye kırsal mahallesinde yaşayan emekli çiftçi Ali Ortaç, Kanal İstanbul Projesi’ne destek olmak istediğini belirterek, proje için yardım kampanyasının başlatılmasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Emekli çiftçi Ali Ortaç
Emekli çiftçi Ali Ortaç

Emekli çiftçi Ali Ortaç, hesap numarası açılması halinde emekli maaşının bir bölümünü Kanal İstanbul Projesi’ne destek amacıyla bağışlamak istediğini açıkladı.

Emekli olduktan sonra Mecidiye kırsal mahallesinde çiftçilik yapmaya devam eden Ali Ortaç, Kanal İstanbul Projesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini belirterek, projenin hayata geçmesi için yardımda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

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Kanal İstanbul Projesi’ne destek amacıyla emekli maaşının bir bölümünü bağışlamak istiyor.

Emekli maaşını aldığı bankaya Kanal İstanbul Projesi için para yatırmak isteyen ancak kampanya hesabının bulunmadığını öğrenen emekli çiftçi Ali Ortaç, yetkililerden proje için hesap numaraları açmalarını istedi. Kampanyaya ilk bağışçı kendisinin olmak istediğini de belirten Ali Ortaç, en azından 2-3 tane kanalın açılmasını desteklediğini ifade etti. Ortaç, “Kanal İstanbul 1’i devlet, Kanal İstanbul 2’yi millet yapsın” diye konuştu.

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Kanal İstanbul için para yatırmak istedi. Ama böyle bir hesabın olmadığını öğrendi.

"Kanal 1’i devlet, Kanal 2’yi millet yapar"

Hayatını sürdürdüğü Mecidiye kırsal mahallesinden Bigadiç’e gelen ve Kanal İstanbul Projesi’ne destek açıklamasında bulunan Ali Ortaç'ın ifadeleri şu şekilde:

  • “Emekli bir çiftçiyim. Emekli maaşımı aldım, Kanal İstanbul Projesine destek olmak için para yatırmak istedim. Fakat böyle bir hesap numarası yokmuş, yatıramadım. Ben de dış güçlere karşı 3-4 tane kanal yaparız dedim. Kanal İstanbul 1’i devlet yapacak, Kanal İstanbul 2’yi millet yapacak. Haydi birlik olalım Cumhurbaşkanımıza destek verelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındayız ve kendisine destek veriyoruz. Ben buradan yetkililere sesleniyorum Kanal İstanbul Projesi için hesap numarası açılsın istiyorum. Eğer bu hesap numarası açılırsa milletimiz buna çok destek verecektir. Bir kampanya başlatılsın istiyorum. Bir hesap numarası verilsin bizim milletimiz gereken desteği verecektir. Bu kampanyaya da bağış yatırılacaktır. Eğer böyle bir kampanya açılırsa da ilk bağışı ben yatırmak istiyorum.”
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