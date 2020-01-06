Hayat Sağlık Bakanlığı Üst solunum yolu hastalıklarında öncelik aile hekimi
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Sağlık Bakanlığı: Üst solunum yolu hastalıklarında öncelik aile hekimi

Sağlık Bakanlığı: Üst solunum yolu hastalıklarında öncelik aile hekimi

Sağlık Bakanlığı'nca, üst solunum yolu enfeksiyonlarının mevsimsel artışının geçen yıllarla benzer oranda seyrettiği halde, Kasım ve Aralık aylarında acil servislere başvuru sayılarında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10'luk bir artış tespit edildiği belirtilerek, "Grip ve benzeri üst solunum yolu hastalıklarında vatandaşlarımızın öncelikle acil servislere değil, aile hekimine müracaat etmesi gerekmektedir" denildi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki grip vakalarının titizlikle takip edildiği bildirildi. İçinde bulunulan ayların, grip sezonuna dahil olduğu ve vakalarda artışlar olması beklenen bir durum olduğu belirtilerek, şu şekilde açıklama yapıldı:

  • "Kuzey yarım küre ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de vakalar, Ekim ayından başlayarak Ocak ayına kadar artmakta, genelde Mart ayında da düşüşe geçmektedir. Vatandaşlarımızın bu artıştan endişe etmemesi ancak risk grubunda bulunanlar başta olmak üzere tedbiri de elden bırakmaması gerekir."

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Türkiye'de halen influenza A (H1N1) ve influenza B virüslerinin her ikisinin de dolaşımda yer aldığı ve gribe neden olduğu ifade edilerek, "Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuru yapan hastalardan Eylül ayından bu yana alınan numunelerde influenza virüsü tespit edilenlerin oranı yaklaşık yüzde 15’dir. Ayrıca başta rhinovirüs, parainfluenza virüs olmak üzere benzer hastalık tablolarına neden olabilen diğer virüslerin de etkin olduğu görülmektedir.

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