Elazığlı depremzedeler evlerine kavuştu: Evler harika Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin

Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutlar

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde yaklaşık 23 bin konutun inşa edilmesi için Elazığ’da çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şuana kadar 10 binden fazla konut, çekilen kuralarla hak sahiplerine teslim edildi. Son olarak kent merkezinde yapımı tamamlanan ve kurası çekilen 299 konut ile Yurtbaşı beldesinde tamamlanan ve kurası çekilen 132 olmak üzere 431 konutun hak sahibi de belirlendi. Hak sahibi olan depremzedeler bugünden itibaren anahtarlarını merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi TOKİ 1. Etap’da almaya başladı. Dairelerinin anahtarlarını teslim alan depremzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da: Altı ay içinde konutlar tamamlanacak

'ALLAH ERDOĞAN'I BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN'

Yeni evinin yıkılan evine nazaran depreme daha dayanıklı olduğunu belirten Mehmet Akat, “Sürsürü Mahallesinde oturuyordum. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Evler ise harika ve ben evime baktım güzel. Bugün de anahtarımızı aldık. Allah herkese nasip etsin ve devletimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

Yeni evinin anahtarını alan depremzedelerden Zahide Erdem ise, “Evim yıkılmadı ama ağır hasar almıştı. Burası da güzel. Evimi beğendim. Devletimize ve milletimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

Öte yandan hak sahibi olup kurada isimleri çıkanların 45 gün süre içerisinde mutlaka anahtarlarını teslim almaları istenerek, aksi durumda hak sahipliği durumunun ortadan kalacağı aktarıldı.

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FOTOĞRAF 16 Akçatepe ​köyüne 2 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden ortalama 1100 metre yükseklikte bulunan bir tepedeki meraya hayvanlarını otlatmaya götüren köy sakinleri, çevredeki kayalıkların üzerinde midye ve salyangozları andıran şekiller olduğunu fark etti. Bunları inceleyen vatandaşlar, farklı deniz canlılarına ait türlerin kalıntıları olduğunu değerlendirdikleri şekillerde detaylı tetkik yapılması için durumu Fırat Üniversitesi (FÜ) yetkililerine bildirdi. FÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy tarafından yapılan incelemede fosillerin 34-48 milyon yıl önce yaşayan deniz canlılarına ait olduğu belirlendi. Fosil topluluğu buranın bir denizin sığ bölümleri olduğunu gösteriyor​​ <br><br>Prof. Dr. Aksoy, kayalarının içerisindeki midye benzeri fosillerin bilimsel adının lamellibranş, salyangoza benzeyenlerin gastropod, mercimeğe benzeyenlerin nummulites, hafif kubbemsi ve üzerinde süsler bulunanların deniz kestanesi, dallı yapılıların da mercan olduğunu söyledi. Alandaki fosil topluluğu, buranın geçmiş jeolojik dönemlerde var olan bir denizin, derinliği 200 metreyi geçmeyen sığ bölümleri olduğunu gösteriyor. diyen Aksoy, deniz tabanında biriken tortular içinde fosilleşmiş iskelet ve kabuklar olduğunu belirtti. Aksoy, Bu deniz, bölgede 240 milyon yıl önce açılmaya başlayan ve Neotetis olarak isimlendirilen okyanusun bir parçasıdır. Deniz ve okyanuslarda canlılar gibi belirli ömürleri vardır. Bu ömürlerini tamamladıklarında kapanırlar ve kapanmalarına neden olan sıkışma kuvvetleri etkisiyle yükselmeye başlarlar dedi. Bu bölgenin Alp-Himalaya kuşağı olarak isimlendirilen dağ silsilesinin bir bölümünü oluşturduğunu dile getiren Aksoy, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'nda da bir zamanlar bu okyanusta yaşayan canlıların fosillerine rastlandığını aktardı. Aksoy, bölgede deniz canlılarına ait fosillerin çokluğu ve farklı türlerin bulunmasının, bölgenin kaç milyon yıl önce denizin tabanında olduğuna ilişkin bilgiler vermesi açısından da araştırmaya değer olduğunu kaydetti. Tespit edilen alandaki fosillerinin bolluğu ve dev boyutlu bir kaya kütlesi üzerinde kolaylıkla görülebiliyor olmasının burayı biraz daha ilginç kıldığına işaret eden Aksoy, Bulunan fosiller bu bölgenin 34-48 milyon yıl önce deniz altında olduğunu gösteriyor. Jeolojik miras olması açısından önemli. diye konuştu. Aksoy, bu fosillerin tahrip edilmemesi gerektiğini belirterek, bölgede yapılacak kapsamlı araştırmayla daha ayrıntılı bilgilere ulaşılacağını bildirdi. Araştırmacıların inceleme yapmasını istiyoruz​​ Akçatepe köyünde yaşayan tarih öğretmeni Üzeyir Ak ise kayalıklar üzerinde yer alan fosillerin tüm köylüler için merak konusu olduğunu söyledi. Ak, çevrede yaptıkları incelemede kayalıkların alt kısmında yer alan mağara şeklindeki oyukta farklı tür ve şekillerde kaya fosillerini de gördüklerine değinerek, mağaranın duvarlarının adeta deniz altındaki bir kaya oluşumunu andırdığını belirtti. Fosil kayasını duyanların bölgeye giderek kayalıkları incelediğini dile getiren Ak, Sadece deniz kabuğu, midye veya salyangoz değil bu türlerin dışında daha farklı canlıların fosillerinin de olduğunu gördük. Detaylı bir araştırma yapılması sonucu yeni veriler ortaya çıkabilir. Araştırmacıların gelip, inceleme yapmasını istiyoruz ifadelerini kullandı. Ak, Denizin varlığını hayal bile edemeyeceğimiz bir yerdeyiz ancak gördüğümüz bu fosiller denizin varlığına işaret ediyor. Fosil kayamızın araştırmaya değer olduğunu düşünüyoruzdiye konuştu. Elazığ'da heyecanlandıran keşif: Köylüler tarafından bulundu Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgede deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı.

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