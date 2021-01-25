Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da: Altı ay içinde konutlar tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bir yıl önce burada gözyaşı vardı. Depremin hemen ardından buraya geldik. Bakan arkadaşlarım hemen seferber oldu. Yıkılan binalar yapılır ama giden can geri gelmez. Siz bize gösterdiğiniz tavırla güç verdiniz.

"6 ay içinde tüm konutlar tamamlanacak"

Size yakışan binalar yapıldı. Bu imkanı sağlamak devletin görevi. Devlet yük değildir. Devlet yük alır. Devlet vatandaşının mutluluğu ile mutlu olur. Cumhur İttifakı olarak bu anlayışla bu millete hizmetkar olmaya geldik. Bu yola devam ediyoruz. Biz sizin hizmetçiniziz. 6 ay içinde geri kalan inşaatları da bitireceğiz.

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"5 milyar TL'yi aşan yatırım yapıldı"

Elazığ'da 77 bin bina incelendi. Depremin ardından Elazığ'da 20 bin, Malatya'da 6 bin olmak üzere toplamda 26 bin konutun yapımına başlandı. Bugün 5 binden fazla konutu daha teslim ederek 8 bin aileyi yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. 5 milyar TL'yi aşan yatırımla 100 bin insanımız için yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz.

"Afetin zararlarını en aza indirebiliriz"

Türkiye artık yaraları hızla saracak kapasiteye ulaşmıştır. Afetlerin önüne geçmek insan iradesini aşar. Ama yol açacağı zararı en aza indirecek önlemleri alabiliriz. Ülkemizin yapı stokunun önemli bölümü depreme dayanıksız inşa edilmiştir. Marmara depremi ile bu gerçek görülmüştür.

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"Hedefimiz 1,5 milyon konutu 5 yılda dönüştürmek"

Türkiye sadece TOKİ vasıtasıyla 1 milyona yakın depreme dayanıklı binaya kavuştu. Sadece son birkaç senede 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Milyonlarca insanımızın güvenliğini sağladık. Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamak.

Yeni projelerimizde yatay mimariyi dikkate alıyoruz

Dikey mimari bizim için intihardır. Yeni projelerimizin tamamını yatay mimariyi dikkate alarak yapıyoruz. Ülkemiz nice krizlerin üstesinden gelmektedir. Terör saldırıları bir yana sadece salgın döneminde yapılan hizmetler bile Türkiye'nin potansiyelini göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi deprem konutlarını helikopterden inceleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı.







FOTOĞRAF 11 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehir merkezi ve şehrin farklı noktalarında 20 bin konut planlandı. Pandemiye rağmen depremden 6 ay sonra 2 bin 500 konut teslim edildi. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 5 bin 500 ev daha hak sahiplerine verilecek. Böylelikle yıl içinde 8 bin konut tamamlanırken, kalan 12 bin konutun da haziran ayına kadar teslim edilmesi planlanıyor. Depremden etkilenen Malatya'da ise bugüne kadar 6 bin 300 konutun ihalesi yapılırken bin 200'e yakın konut tamamlandı. Yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında toplam 77 bin bina incelendi. 4 bin 764 binanın da yıkımı gerçekleştirildi. Elazığ’da inşası süren konutlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “8 bin konut teslim ederek verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi. Deprem felaketinin ardından Elazığ'a bir yılda 8 bin konut Geçen yıl meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğünde depremle sarsılan Elazığ'da yeni konutlar hızla tamamlanıyor. 6 ayda 2 bin 500, 1 yılda 8 bin konut inşa edildi. 12 bin konut ise 6 ayda tamamlanacak ve böylece 20 bin konutluk deprem dönüşümüne imza atılacak.

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