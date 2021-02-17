​Elçiler ticaret turunda

Küresel ticarette kartların yeniden karıldığı pandemi sonrası dönemde Türkiye’ye ilgi büyüyor. Türkiye’nin zor zamanda üretim gücünü koruyarak öne çıkması, daha fazla işbirliğinin yolunu açtı. Türkiye ile daha fazla ticaret yapmanın yollarını arayan ülkelerin büyükelçileri, üretim ve ihracatta öne çıkan kentleri turluyor. Ziyaret ettikleri şehirlerde yatırım imkânlarını araştıran büyükelçiler, Türkiye ile ticaretlerini artırmanın yollarını arıyor. Yılbaşından bu yana büyükelçi ziyaretlerinin sıklaşması dikkat çekiyor.

KAYSERİ BEŞ BÜYÜKELÇİYİ BİRDEN AĞIRLADI

Slovenya, İrlanda, Hırvatistan, Estonya ve Yeni Zelanda Büyükelçileri; dün birlikte Kayseri Ticaret Odası’nı (KTO) ziyaret etti. KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan büyükelçiler; Kayseri’de ticaret anlamında yüksek bir potansiyel olduğunu belirterek, “işbirliği ile gelecek fırsatları değerlendirmeye açığız” mesajı verdi.

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KAZAN KAZAN MANTIĞIYLA TİCARET

Gülsoy, 5 ülke ile 2020 yılında yapılan ihracat rakamları hakkında bilgi verdi ve bu rakamların arttırma niyetinde olduklarını kaydetti. Kayseri’nin turizm yönünden zengin bir hazineye sahip olduğunun altını çizen Gülsoy, “Ticaret hacmini daha üst seviyelere çıkarma arzusundayız. İnşallah karşılıklı ziyaretlerle kazan-kazan mantığıyla birbirimize daha faydalı oluruz“ diye konuştu.

SAĞLIK TURİZMİNDE POTANSİYELİNİZ VAR

Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo: “Kayseri ile Slovenya arasındaki ticaret hacmi çok az. Slovenya olarak Kayseri’de sağlık turizmi konusunda bilgimizin olduğunu söyleyebilirim. Ağaç ve ağaç işleme ürünleri özellikle de kâğıt ve kâğıttan elde edilen ürünler. Bunlar bizim güçlü sektörlerimiz hem de Kayseri ile işbirliği yapabileceğimiz sektörler. Ticari ilişkileri geliştirmede kullanılan bir araç olan kardeşlik anlaşmalarının Slovenya ile Kayseri arasında da olumlu olacağını düşünüyorum.”

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KOVİD, YENİ FIRSAT DOĞURDU

Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic: “Türk girişimcilerle Hırvatislanlı girişimciler değişik bir yöntem geliştirerek ticaret hacmini 3’e katladı. Hırvatistan’da son zamanlarda gerçekleştirilen büyük projeleri Türk işadamları ile yapılıyor. Bir liman projesinde Türklerle birlikte çalışmaktayız. Bu Covid’in doğurduğu bir fırsat diyebilirim. Covid salgını sonrası İtalya limanları kapandı. Hırvat limanlarına yönelim oldu. Türkiye Avrupa’daki en büyük lojistik sektörüne sahip deneyimli bir ülke. Katma değeri yüksek ürünleri Hırvatistan’daki firmalarla birleşip 3’ncü ülkelerle işbirliği yaparak ilerleyeceğimizi düşünüyorum.”

İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMALIYIZ

İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness: “Gelecek fırsatları değerlendirmeye açığız. Biz çok fakir ülkeydik. AB’ye üye olduktan sonra gelişmemiz devam etti. Türkiye’nin AB’ye katılması çok olumlu olacak. Bizim ülkemizde çok güçlü eğitim seviyesi var. Kayseri’de de bunun olduğunu görüyoruz. İnovasyon ve güvenli ortamda çalışmayı destekliyoruz. 2021 yılında işbirliğimizi daha fazla artırmak istiyoruz.”

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DAHA ÇOK BİR ARAYA GELMELİYİZ

Estonya Büyükelçisi Annely Kolk: “Bu toplantıların ikili ilişkilerde bir adım olacağını düşünüyorum. İşbirliği yapmak için daha çok bir araya gelmeliyiz. Estonyalılar için Erciyes Dağı'nın çok güzel bir turistik alan olacağını düşünüyorum. Antalya’ya gitmektense Kayseri’nin kültürel hazinelerini keşfetmek daha önemli. Turistik ve kültürel ilişkilerle ikili ilişkilerimizin artacağına inanıyorum.”

KAYSERİ’DE İŞ İMKANI ÇOK

Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton: “Ticaret ilişkilerinin artırmak için elinden geleni yapmaya hazırız. İki ülkenin potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Ticaret anlamında da yüksek bir potansiyel var. İş yapan kendi firmalarımıza Kayseri’nin ne kadar iyi olduğunu ticaret ve işbirliğine açık olduğunu ileteceğim. Bir sonraki geldiğimde ticaret rakamlarındaki artıştan bunu anlayacağız.”

STK’LARA ZİYARET ARTTI

Büyükelçiler, Türkiye’nin değişik kentlerine yaptıkları ziyaretlerin yanısıra Türk iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geliyor. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), bu ziyaretlerin yapıldığı STK’ların başında geldi. Geçen ay MÜSİAD; Slovenya’nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Bangledeşin Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Belçika’nın İstanbul Başkonsolosu Serge Dickschen’ı ağırladı. SANKON’u ise; Malta Devleti Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, Zimbabve Cumhuriyeti Ankara Büyükelçilisi Charles Scott ve Sudan Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa ziyaret etti.

GAZİANTEP’E BÜYÜK İLGİ VAR

Yabancı ülke büyükelçilerinin sıkça ziyaret ettiği sanayi kentlerinden biri de Gaziantep. Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’ın geçen hafta Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ziyaretinde; Gaziantep ile Danimarka arasında ikili ticaretin geliştirilmesi, Danimarkalı firmaların bölgeye yönelik yatırımlar konusunda bilgilendirilmesi, sektörel iş birlikleri ve ihracatın artırılması konuları görüşüldü. Geçen hafta Gaziantep’in bir diğer ziyaretçisi ise Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen oldu. GSO yönetimiyle yapılan görüşmede Gaziantep ve Sri Lanka arasında ikili ticaretin geliştirilmesi ve yeni işbirlikleri ele alındı.

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Endonezya’nın Mersin ilgisi

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, Mersin Tarsus-Organize Sanayi Bölgesi’nde geçen ay incelemelerde bulundu. MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve bölge yetkilileri ile sanayicilerin katıldığı toplantıda konuşan Muhamad Iqbal, “İki ülke arasında şu an 1.6 milyar dolar ticaret hacmi var. 2023'te bu rakamın 10 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz. Mersin, Türkiye’nin sayılı limanlarından birine sahip. Bu avantajı iyi kullanmalı, siz ihtiyaçlarınızı bizden, biz de ihtiyaçlarımızı sizden almalıyız.

KAZAKİSTAN İLE DAHA ÇOK TİCARET

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise dün Karabük’teydi. Burada konuşan Saparbekuly, “Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminde hedef 10 milyar dolara ulaşmak. Türkiye’nin Kazakistan dış ticaretindeki payı bir basamak artarak 6’ncı sıraya yükseldi. Bu, Türkiye ile olan ticari ilişkilerimiz açısından önemli. Cumhurbaşkanlarının koyduğu hedef orta vadede 5 milyar dolar. İnşallah çalışma grubu önümüzdeki süreçte çalışmalarını tamamlayacak” dedi.