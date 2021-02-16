Ekonomi Türkiye dünya lideri Hollandaya levrek İtalyaya çipura
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye dünya lideri: Hollanda'ya levrek İtalya'ya çipura

Türkiye, 2020'de en fazla levreği Hollanda'ya, en çok çipurayı İtalya'ya ihraç etti. Türkiye 2019'da 1 milyar 11 milyon dolar olan su ürünleri ihracatını, 2020'de 1 milyar 53 milyon dolara taşıyarak rekor kırdı.

Haber Merkezi AA
Demir, &quot;Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan kültür balıkçılığında bizden öndeydi ancak son 5 yılda Yunanistan'ı geride bıraktık. Bu fark kapanacak gibi değil. Levrek ve çipurada dünya lideriyiz&quot; değerlendirmesinde bulundu.
Demir, "Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan kültür balıkçılığında bizden öndeydi ancak son 5 yılda Yunanistan'ı geride bıraktık. Bu fark kapanacak gibi değil. Levrek ve çipurada dünya lideriyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye 2019'da 1 milyar 11 milyon dolar olan su ürünleri ihracatını, 2020'de 1 milyar 53 milyon dolara taşıyarak rekor kırdı.

Türkiye, üretiminde dünya lideri olduğu levrekten, bir önceki yıla göre yüzde 7'lik artışla 355,6 milyon dolar gelir elde etti.

  • Türkiye'den en fazla levrek ithal eden ülke, 85 milyon 186 bin dolarla Hollanda oldu. Bu ülkeyi 58 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 52 milyon dolarla İtalya izledi.

Çipura ihracatı ise 2020'de 311 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Çipura ihracatında ilk sırada 56 milyon 586 bin dolarla İtalya yer aldı. İkinci sıradaki Yunanistan'a Türkiye, 42 milyon 180 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çipura ihracatında Hollanda ise 41 milyon 590 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Şubat ayı balıkları: Şubat ayında hangi balık yenir?
ÖZGÜN
Şubat ayı balıkları: Şubat ayında hangi balık yenir?

Artış yeni yılda da sürüyor

Türkiye, su ürünleri ihracatını, 2021'in ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 12 artırarak 100 milyon 809 bin dolara yükseltti.

Bu yıl ocak ayında levrekten 31 milyon 677 bin dolar kazanıldı. Çipura ihracatı ise 25 milyon 469 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İç sularda yetişen alabalık ihracatı 10 milyon 58 bin dolar olarak gerçekleşti. Orkinos ihracatından ise ocak ayında 10 milyon 21 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

İstanbul'un yeni sokak lezzeti yok satıyor: Balık dürüm ezber bozuyor
EKONOMİ
İstanbul'un yeni sokak lezzeti yok satıyor: Balık dürüm ezber bozuyor

"Levrek ve çipurada dünya lideriyiz"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen rekorla kapattıkları 2020'den sonra yeni yıla da hızlı giriş yaptıklarını söyledi.

Geçen yılın son çeyreğinde ihracattaki artışın yeni yılda da devam ettiğini belirten Demir, ihracatta ağırlık olarak Avrupa ülkelerinin başı çektiğini dile getirdi.

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı: İlk hamsiler balık haline geldi
EKONOMİ
İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı: İlk hamsiler balık haline geldi

Yunanistan'ı geride bıraktık

Türkiye'de yetiştirilen balıkların yoğun talep gördüğünü vurgulayan Demir, "Balığımız çok ciddi bir protein kaynağı. Avrupa'daki süpermarketlerde Türk balığının payı oldukça yüksek. Bundaki etken, balığın sağlıklı ve kontrollü olarak üretilmesi" dedi.

İhracattaki artışın devam edeceğine dair beklentilerinin yüksek olduğunu aktaran Demir, "Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan kültür balıkçılığında bizden öndeydi ancak son 5 yılda Yunanistan'ı geride bıraktık. Bu fark kapanacak gibi değil. Levrek ve çipurada dünya lideriyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yasaklar işe yaradı: Hamsi boyları uzadı fiyatları yarı yarıya düştü
EKONOMİ
Yasaklar işe yaradı: Hamsi boyları uzadı fiyatları yarı yarıya düştü

Parlayan yıldız Türk somonu

Demir, Türk somonu ihracatının geçen yıl yüzde 96'lık artışla 56,8 milyon dolara yükseldiğini belirterek, levrek ve çipuradaki başarının ardından Türk somonunda da büyük başarı kazanılacağını ve bu türe yatırımın artacağını söyledi.

Binlerce yıllık yöntemle günde 1 ton balık yakalıyorlar
FOTOĞRAF 17
Title
Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bulunan kum adasına, Rumların binlerce yıllık balık yakalama sistemi olan dalyan sistemini kuran balıkçılar, hiç yorulmadan günde 1 ton balığı tuzağa çekerek yakalıyor.
Title
Şubat ve temmuz ayında Çanakkale boğazından Karadeniz’e geçmek isteyen balık sürülerini yakalamak için Rum kapanını kuran balıkçılar, ağlarla denizin içine tuzak kuruyor.
Title
Boğazdan geçip kum adasından geçemeyen balık sürüleri, geri dönüşte balıkçıların kurduğu tuzağa girerek av oluyor.
Title
Balıkçılar, gece gündüz nöbet tutarak, balıklar kapana girdiği anda ağları indirip balıkları hemen yakalıyor ve yeni sürüyü yakalamak için tuzağı tekrar kuruyor.
Title
Bu şekilde balıkçılar yorulmadan günde 1 tona kadar balık yakalıyor.
Title
Bugünlerde balıkçıların kurduğu tuzaktan zargana ve gümüş balığı sürüleri çıkıyor.
Title
Binlerce yıllık sistemle balık yakaladıklarını ifade eden balıkçı Zekeriya Erol, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Bu sistem Rum kapanı olarak bilinir. Rumların bulduğu bir balık tutma sistemi. Türkiye’de bu sisteme dalyan denir. Çanakkale boğazından Karadeniz’e geçen akın balıklarını yakalamak için biz bu sistemi kuruyoruz. Şubat ayında balık akını başlar. Temmuz ayında biter. Biz de sistemi bu aylarda kuruyoruz. Kapanı kurduktan sonra her gün ağların başında bekliyoruz. Balıkları gözlüyoruz. Kurduğumuz tuzağa girdikleri anda tuzağın ağzını kapatıp, balıkları büyükse elimizle, değilse küçük ağlarla yakalıyoruz.”
Title
Balıkçı İsmail Çalışkan ise, “Bu işi 8 yıldır yapıyorum. Dalyan sistemini 3 gündür kuruyoruz. Bu sistemin eski adı Rum kapanı. Bu sistem temmuz ayının 20’sine kadar devam ediyor. Gece gündüz buradayız. Kapanın ortasında bir gözetleme kulesi var. Balık girdi mi diye bakıp hemen arkadaşlara haber veriyorum. Onlar da tuzağın ağzını kapatıp balıkları yakalıyor” şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Binlerce yıllık yöntemle günde 1 ton balık yakalıyorlar
Çanakkale'de balıkçılar kurdukları tuzaklarla denize açılmadan günde 1 ton balık yakalıyor.


Balığı takvimine göre tüketin!
SAĞLIK
Balığı takvimine göre tüketin!

Balıkçılar bu balığın kuyruğundan binler kazandı
FOTOĞRAF 12
Title
Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren, tüketildiğinde ise zehirlenmeleri ve hatta ölümlere neden olan balon balığının popülasyonunu azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Aralık 2020'de bir tebliği yayınladı.
Title
Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ kapsamında, balıkçılar 31 Aralık 2020 tarihine kadar avladıkları balon balıklarının kuyruklarını, kurumlara teslim etti.
Title
Mersinli balıkçılar da aralık ayı boyunca avladıkları balon balıklarının kuyruklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.
Title
Balıkçılara kuyruk başına 5 lira ödeme yapılacak, müdürlükte derin dondurucuda saklanan kuyruklar ise bir süre sonra imha edilecek.
Title
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, kuyruklarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle denizlerin ısınmasıyla güneyin sıcak sularındaki bazı istilacı ve zararlı balıkların kuzeye doğru göç etmeye başladıklarını belirten Abalı, “Son birkaç yıldır da Akdeniz kıyılarında görülüyor. Özellikle balon balığı zehirlenmelere ve ölümlere neden oluyor. Bu amaçla bakanlığımız balon balığının avcılığıyla ilgili bir destekleme tebliği yayınladı. Aralık ayında yürürlüğe girmişti, biz de tüm balıkçılarımıza duyurmuştuk. Bu kapsamda da 15 balıkçımızdan 4 bin 66 adet balon balığı kuyruğu geldi. Bunların da desteklemesini yapıyoruz. Bakanlık olarak tane başına 5 TL destek veriyoruz” diye konuştu.
Title
Balon balığının tüketilmesi halinde ölümlere neden olduğunun altını çizen Abalı, “Amaç, bu balığın popülasyonunun azaltmak, aynı zamanda da balıkçılarımızı, tüketicilerimizi bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak. Bu tür bilinçlendirmeler yapmazsak ölümler olmaya devam edebilir. Balıkçı balığı yakalıyor, denize atmıyor, çünkü tane başı 5 TL önemli ve büyük bir destek, kuyruklarını bize getiriyor. Balıkçının getirdiği kuyrukları biz adet olarak teslim alıyoruz, onlara destekleme süresi bittikten sonra imha edeceğiz. Bu desteklemenin devam edeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Title
Kurum olarak yaptıkları denetimlere ilişkin de bilgi veren Abalı, Mersin'in Akdeniz kıyısında 321 kilometre sahile sahip, denizciliğin ve balıkçılığın da yoğun olduğu bir kent olduğunu söyledi. Abalı, “Aynı zamanda bu kadar uzun bir sahilde kaçak avlanma da olabiliyor maalesef. Bu amaçla il ve ilçe müdürlüklerimizle denizde, denizden karaya çıkışta, karada, iç sularda ve satış yerlerinde yoğun bir denetim çalışması yürütüyoruz. Yıl boyunca yaptığımız denetimlerde ceza da kesiyoruz. 2020 yılında 18 adet serpme ağı, 22 adet asansör sistemi, bir adet tırıvırı, bir adet uzatma ağı, bir adet hayalet ağı, 2 adet pinter, 2 adet jenaratör, bir adet 5 metre kayık, bir adet kepçe, 2 adet elektrik kablosu, 1,5 tona yakın balık ve benzeri kaçak avlanma aparatlarına el koyduk. Aynı zamanda 300 bin TL'ye yakın idari yaptırım cezası kesildi. Tekneye el koyduk. Ele geçirdiğimiz ağları da hayvanat bahçesine veriyoruz. Oradaki yaban hayvanlarının bakımında, etraflarının çevrilmesinde kullanılmakta. O ağlar da boşa gitmiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve su ürünleri denetim elemanlarımızla birlikte yoğun bir denetim çalışması yürütmekteyiz” dedi.
Title
Bu denetimleri, denizlerdeki sürdürülebilir balıkçılığın devamı için yaptıklarını belirten Abalı, balıkçıların belirlenen kurallar, yönetmelikler ve kanunlar kapsamında avlanmaları uyarısında bulunarak, şunları söyledi: “Tek isteğimiz, sezon kapanıncaya kadar balıkçılarımızın bizim kontrolümüzde bakanlığımızın belirlediği kurallarda avlanma yapmaları. Kaçak avcılığın önüne geçmek için zaten diğer güvenlik kurumlarımızla birlikte çalışmaktayız. Yeri geliyor drone ile de kaçak avlanan balıkçı peşinde koşuyoruz. Dolayısıyla avlanmamalarını tavsiye ediyoruz.”
Title
Title
Title
Title
Balıkçılar bu balığın kuyruğundan binler kazandı
Tarım ve Orman Bakanlığının Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliği kapsamında 4 bin 66 adet balon balığı avlayarak, kuyruklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eden Mersinli balıkçılar, kuyruk başına 5 lira teşvik alacak. Kuyrukları kısa süre içinde imha edeceklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, “Amacımız, bu zararlı balıkların popülasyonunu azaltmak, balıkçılarımızı ve tüketicilerimizi bilinçlendirmek” dedi.


Abone Ol Google News
Bakan Kocadan aşı çağrısı

Bakan Koca'dan aşı çağrısı

​'Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım'
Android 12de tek el modu geliyor

Android 12'de tek el modu geliyor

Büyük ekranlı telefon kullananlar için faydalı olabilir.
Şişlide yollar buz pistine döndü: Yayalar kaldırımları tuzladı

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den flaş açıklamalar.

Bakan Akar ve Soylu, Kılıçdaroğlu ile Akşener'i ziyaret edecek.

Türkiye'yi ithalat yapmaya zorluyorlar.
60 ile kar uyarısı

60 ile kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
5 Ağustos'tan<br>bu yana en düşük seviyede

5 Ağustos'tan
bu yana en düşük seviyede

​Dolar'daki aşağı yönlü hareket hız kesmeden sürüyor.
İzmir sallandı

İzmir sallandı

​Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Müşteri<br>sırrı sayılacak

Müşteri
sırrı sayılacak

Bankacılıkta dikkat çeken düzenleme.

​Ankara'da trafik durdu, araçlar kaza yaptı.

​İtirafçı olan eski tuğgeneral ifadelerinde anlatmıştı.
CHP heykelden vazgeçmiyor

CHP heykelden vazgeçmiyor

​Ayı heykeli iptal, başka hayvanın heykeli yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.