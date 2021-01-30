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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'un yeni sokak lezzeti yok satıyor: ​Balık dürüm ezber bozuyor

İstanbul'un yeni sokak lezzeti yok satıyor: Balık dürüm ezber bozuyor

Bir İstanbul klasiği olan balık ekmek, esnafın yenilikçi girişimiyle dürümle tanıştı. Kısa sürede çok sevilen mangalda dürüm balık, Karaköy’den tüm İstanbul’a yayılmış durumda. 15 liradan başlayan fiyatlarıyla salgın döneminde esnafın da yüzünü güldüren bu ürün şimdilerde yok satıyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Kısa sürede çok sevilen mangalda dürüm balık, Karaköy’den tüm İstanbul’a yayılmış durumda.
Kısa sürede çok sevilen mangalda dürüm balık, Karaköy’den tüm İstanbul’a yayılmış durumda.

İstanbul’un sembollerinden balık ekmek, salgın günlerinde en taze günlerini yaşıyor. Karaköy, Eminönü ve Kadıköy gibi semtlerde kısıtlamalar nedeniyle restoranlar, mangalı dükkan önüne çıkardı. Al-götür sistemini sokağa taşıyan esnaf, şu sıralar ekmek arasından ziyade ızgara dürümden çok kazanıyor. Son birkaç yıldır bilinse de şimdilerde balık dürüm, mega kentin yeni sokak lezzeti olmaya güçlü bir aday. Özellikle Karaköy’de adım başı ızgara dürüm çeşitlerini görebilirsiniz. Tanesi 15 liradan satılan ürünler, vatandaşların gözdesi. İstanbul hatırası uğruna balık ekmek tezgahlarında sıraya giren turistleri de unutmamak lazım.

MANGALLAR VİTRİNE ÇIKTI

Tabi Eminönü’nün ünlü turistik balıkçıklarından söz etmiyoruz. Onlar zaten işi almış yürümüş. Biz rotamızı küçük esnafa çeviriyoruz. Eminönü sahildeki tarihi kayıklarda günde 300 adedden fazla balık ekmek satılıyor. Burası artık bir şehir klasiği ve kimsenin hayır demeyeceği bir lezzet durağı. Hemen her balıkçının artık bir dürüm ve mangal tezgahı var. Balık ekmek moda olunca sahil boyu ufak bir tezgahın üzerinde mangal yakan seyyar satıcıları da görebilirsiniz. Hatta bölge esnafından çok onları bulabilirsiniz.

GÜNDE 300’DEN FAZLA SATIŞ

Turistik bölge pandemiye rağmen ana-baba günü olunca, balık ekmekçiler yoğunluğun bereketini yaşıyor. Karaköy balıkçılar çarşısının girişine tezgah açan Ramazan Topal 3 yıldır bu işi yapıyor. 15’er liradan günlük 300 adetten fazla satış yaptıklarını, salgın dönemine göre cironun yüzde 30 arttığını söylüyor.

Ortalama kazancın 450 ila 600 lira arasında olduğunu aktaran Topal, masrafların ardından 300 lira kar sağladıklarını anlatıyor. Esnaf Ali Yılar, kısıtlama nedeniyle işletmelerin olumsuz etkilendiğini paylaşıyor. Şimdilerde dürüm hali moda diyen Yılar tarifi veriyor: “Mangalda pişen balığı soğan, marulla beraber dürüme sarıp mangalda yine pişiriyoruz. Sabah halden aldığımız balıklarla, saat 12 gibi buradayız. Bu tarif piyasada, pandemiye rağmen satışlarımızı canlı ve taze tuttu.”

12-18 ARASI MESAİDE ÜRÜNLER BİTİYOR

İşin bereketini gören seyyar satıcıların çoğu dürüm işine yönelmiş. Eminönü Mısır Çarşısı civarına tezgah açan bir satıcı da günlük 300 ürünün kapış kapış gittiğini belirterek durumu şöyle anlatıyor: “Mekanlar kapalı olunca, herkes hızlı şekilde alıp gideceği yerlere yöneliyor. Biz de haliyle balık gibi temiz ve sağlıklı ürünü veriyoruz. 12 gibi tezgahı açıyoruz, 18’e kadar ürünler bitiyor. Vatandaş için açık havada balık ekmek keyfini yaşamak da cabası.”

İşin en lezzetli tarafı

Şu dönemde alternatif düşünenlere tavsiyemiz, Karaköy. Hem açık hava hem de az insan. Aslen balıkçıl olup memleketçe hamur işine alıştırdığımız yüzsüz martılarla oturmak. Pes edip dürümü paylaşmak. İşin en lezzetli tarafı manzaranın sana kalması kimseyle paylaşmadan.

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