Ekonomi İstanbul Boğazında av yasağı kalktı İlk hamsiler balık haline geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı: İlk hamsiler balık haline geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan yeniden avcılığa açıldı. Kısmi av yasağının İstanbul Boğazı'nda sona ermesinin ardından ilk hamsiler Gürpınar Balık Hali'ne geldi.

Haber Merkezi DHA
Tutulan ilk hamsiler Gürpınar Balık Hali'ne geldi.
Tutulan ilk hamsiler Gürpınar Balık Hali'ne geldi.


Karadeniz'de bulunan hamsilerin avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olması ve et veriminin düşük olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 08 Ocak tarihinde İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığı 7 Şubat'a kadar durdurulmuştu.

  • Yaklaşık bir aydır süren av yasağında değişikliğe gidildi. Değerlendirmeler sonucunda İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, 7 Şubat tarihini beklemeksizin, hamsi avcılığına açıldı.

BALIKÇILARIN İLGİSİ HAMSİYE OLDU

  • Hamsi yasağının kısmen kalkmasının ardından tutulan ilk hamsiler Gürpınar Balık Hali'ne geldi. Yaklaşık 1 ay süren yasağın ardından balıkçıların ilgisi de hamsiye oldu.

Balık Hali'nde satış yapan Serdar Can, “Hamsi irileşti, bayağı büyümüş. Bundan sonra daha bol ve bereketli olacak. Şu anda Kefken'e kadar olan kısım açıldı. İlk hamsilerimiz de geldi. Zaten Marmara'da, Çanakkale'de tutuluyordu. Şu anda halde boğazdan, Marmara'dan, Kefken'den var. Bundan sonra bol hamsi yiyeceğiz gibi gözüküyor. Fiyatlar tamamen buraya endeksli. Çok gelirse tezgahlarda da ucuz olacak" dedi.

İstanbul'un doğusu ile Kocaeli sınırlarında ticari hamsi avcılığı yasağı kaldırıldı
HAYAT
İstanbul'un doğusu ile Kocaeli sınırlarında ticari hamsi avcılığı yasağı kaldırıldı


“TEZGAH FİYATI 35-40 LİRA OLACAK"

Balıkçı Yusuf Dursun, “Tazeleri yiyecek bugün İstanbullu. Tezgahlarda fiyatı 35-40 lira olacak. Buzhanelerde 20-25 lira arası değişecek. Yasak olmasına rağmen fiyatlar iyi. Karadeniz'den gelen hamsilerimiz iyi, irileşti. İstediğimiz boylara geldi" diye konuştu.

Balıkçıların büyük bir çoğunluğu ise hamsi avının tamamen yasaklandığına dair yanlış bir algı olduğunu, bu sebeple satışlarda düşüş yaşandığını belirtti. Balık satışı yapan Hüsnü Saka, “Yasak işe yaradı ama yasak sadece Karadeniz bölgesinde hamsiler ince olduğu için yapıldı. İnsanlar yasağı yanlış anladı. Hamsi tamamen yasak anladılar, hamsi yemediler. Bu durum satışlarımızı oldukça etkiledi. Vatandaş tezgaha gelip, 'Hamsi yasak değil mi?' diye soruyor. Dolayısıyla hamsi yemiyor. İnce çıkarsa yine yasak gelir ama şu an boyu kurtarıyor" ifadelerini kullandı.


Burada hamsi avı serbest: Balıkçılar İğneadaya akın etti
FOTOĞRAF 14
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar, yasak bölge dışında kalan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada bölgesi açıklarında avlanıyor.
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Rusya'da havaların soğumasıyla kaçan hamsinin, Karadeniz'de, Bulgaristan üzerinden İğneada'ya akın etmesi üzerine İstanbul, Trabzon, Samsun, Ordu, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ gibi birçok ilden onlarca balıkçı teknesi de bölgeye geldi.
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İğneada'da denize açılan balıkçı teknelerinin hemen hepsi ağlarına takılan tonlarca hamsi ile limana döndü. Avlanan balıklar ise İğneada Limanı'ndan kamyonlara yüklenip, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. 3 günde hamsi fiyatları da 35 liradan 15 liraya kadar düştü.
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Balıkesir'den avlanmak için İğneada'ya gelen ve yaklaşık 7,5 ton hamsi yakalayan Seyfettin Kara, denizden bol çıkan hamsinin fiyatının 15 liraya düştüğünü söyledi. Vatandaşın bol bol hamsi yiyeceğini belirten Kara, Hamsi bol, fiyatlar halk için uygun. Kasası 100 ve 130 lira arasında satılıyor. Hamsi fiyatları düştü. Vatandaşa kilosu 15- 20 liraya gelir. Halkımız bol bol hamsi yesin dedi.
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Tekirdağ'dan gelerek denize açılan Eyüp Yiğiter, bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı vatandaşın hamsi satın almadığını söyledi. Vatandaşın hamsi yemediğine dikkat çeken Yiğiter, Hamsi düne göre bugün denizden az çıktı ama halkımıza sevk edecek kadar tutuldu. Bazı yanlış anlaşılmalar var. Su Ürünleri Genel Müdürümüz de açıkladı, hamsi balığının avlanma yasağı yok.
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Ama Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bir bölgede olan ince hamsiyi koruyabilmek için 10'ar günlük periyotlarla önlem aldı. İstanbul Boğazı'ndan İğneada'ya kadar olan bolümde avlanma yasağı yok. Marmara Denizi'nde avlanma yasağı yok. Ege'de avlanma yasağı yok. Halkımız bunu yanlış anladı, hamsinin yasak olduğunu düşündü ve hamsi yemiyor dedi.
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Havaların soğuk olduğu Rusya'dan hamsinin kaçarak Türkiye'ye geldiğini, bu nedenle sınırda hamsi bolluğu yaşandığını anlatan Yiğiter, Rusya'da havaların soğumasıyla Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan hamsi, şu anda bol miktarda üç gündür tutuluyor. Satışı 30- 35 lira olan hamsi 15 liraya kadar düştü. Ama halkımız şoklu balıktır, düşüncesiyle almıyor. Şu anda hamsi çok kaliteli ve çok ucuzladı, yemelerini tavsiye ediyorum.
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Tezgahlarda 10- 15 liraya düştü, alma ve yeme zamanı. Bugün bu teknede 20 ton hamsi yakaladık. Burada 100'e yakın tekne var ve her tekne 20 ton değil, 10 ton tutsa çok büyük bir potansiyel oluşuyor. Bunu değerlendirmek lazım, bunun düzeltilmesini istiyoruz. Hamsi yasağı yok ülkede ve bize bu gıda lazım diye konuştu.
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Hamsinin yanlış anlaşılmadan dolayı çok ucuza satıldığını ifade eden balıkçı Selim Karaduman ise Denizde balık çok, onun için balıkçımız rahat. Ama yanlış anlaşılmadan dolayı dün hamsi çok ucuza gitti. Bu bölgede hamsi avlamak serbest. Marmara'da serbest, doğusu yasak. Bunun için yanlış anlaşılmaktan dolayı fiyatlarımızda kırıklık var şeklinde konuştu.
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Burada hamsi avı serbest: Balıkçılar İğneadaya akın etti
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinden Karadeniz'e açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avlayıp, limana döndü. Hamsi avının serbest olduğu bölgede avlanan balıkçılar, yakaladıkları balıkları kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderirken, hamsi fiyatları da 25 liradan 15 liraya kadar düştü.

Balıkçılar hamsiye hücum etti: Kasalar dolusu hamsi çekildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de (İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda) hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar nasiplerini İğneada açıklarında arıyor.
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Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar mesailerini İğneada açıklarında sürdürüyor.
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Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan kasalar dolusu hamsi çekildi.
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Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, kasalar dolusu balığı limanda bekleyen kamyon ve tırlara yükledi.
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Balıkçılardan Murat Kul, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ciddi bir balık yoğunluğu olduğunu söyledi.
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Güzel bir avcılık yaptıklarını ifade eden Kul, bu bolluğun fiyatlara da yansıyacağına inandığını belirtti.
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Zenginin de fakirin de hamsi tüketebileceğini dile getiren Kul, Vatandaşımızın ucuz hamsi yiyebilmesi için çalışıyoruz. Her tekne boyutuna göre kasa kasa balık avlıyor. 500 kasadan 1500 kasaya kadar balık tutabiliyor. Bu balıklar buradan İstanbul'a gidiyor, oradan da Türkiye'nin her yerine sevkiyatı yapılıyor. Şu an balığın fiyatı arz ve talebe göre değişiyor. Kilogramı 15 liradan satılıyor. diye konuştu.
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Giresun'dan bölgeye gelen balıkçı Hasan Sefer ise bu yıl vatandaşın taze ve ucuz balık tüketeceğini dile getirdi.
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Balık bolluğundan memnun olduklarını anlatan Sefer, bir süre daha bölgede avlanmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
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Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Title
Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Balıkçılar hamsiye hücum etti: Kasalar dolusu hamsi çekildi
Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçıların yüzü yakaladıkları bol hamsiyle güldü.


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