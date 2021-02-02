​​İstanbul'un doğusu ile Kocaeli sınırlarında ticari hamsi avcılığı yasağı kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, daha önce iki kez İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de kısmi olarak durdurulan hamsi avının 3'üncü defa uzatılarak, 7 Şubat'a kadar sürdürüleceğini açıklamıştı. Bugün yapılan değerlendirmeler, yasağın kısmen kaldırılması yönünde karar alınmasına neden oldu.

İSTANBUL'UN DOĞUSU VE KOCAELİ'DE YASAK KALKTI

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, av yasağının İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içinde kalan bölgede kaldırıldığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yapılan yeni değerlendirmeler neticesinde hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır." denildi.

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