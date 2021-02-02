Hayat İstanbulun doğusu ile Kocaeli sınırlarında ticari hamsi avcılığı yasağı kaldırıldı
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​​İstanbul'un doğusu ile Kocaeli sınırlarında ticari hamsi avcılığı yasağı kaldırıldı

İstanbul'un doğusu ile Kocaeli sınırlarında ticari hamsi avcılığı yasağı kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul'un doğusu ile Kocaeli sınırlarında ticari hamsi avcılığı yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamsi
Hamsi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, daha önce iki kez İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de kısmi olarak durdurulan hamsi avının 3'üncü defa uzatılarak, 7 Şubat'a kadar sürdürüleceğini açıklamıştı. Bugün yapılan değerlendirmeler, yasağın kısmen kaldırılması yönünde karar alınmasına neden oldu.

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Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, av yasağının İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içinde kalan bölgede kaldırıldığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yapılan yeni değerlendirmeler neticesinde hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır." denildi.

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