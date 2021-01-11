Hayat Hamsi yasağı sonrası ilgi mezgit ve barbuna kaydı
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Hamsi yasağı sonrası ilgi mezgit ve barbuna kaydı

Hamsi yasağı sonrası ilgi mezgit ve barbuna kaydı

Karadeniz’de uygulanan hamsi av yasağının ardından vatandaşlar mezgit ve barbuna ilgi göstermeye başladı. Türkiye karasularında 8 Ocak saat 00.01’den itibaren 18 Ocak saat 00.00’a kadar 10 gün süreyle her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığına izin verilmemesi kararı alınmıştı.

Haber Merkezi İHA
Barbunun kilosu boyuna göre 10, 15 ve 20 TL’den satılıyor.
Barbunun kilosu boyuna göre 10, 15 ve 20 TL’den satılıyor.

İstanbul Boğazı’nın tamamında ve Karadeniz’de İstanbul ili Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan, Gürcistan sınırına kadar olan Türkiye karasularında 8 Ocak saat 00.01’den itibaren 18 Ocak saat 00.00’a kadar 10 gün süreyle her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığına izin verilmemesi kararı alınmıştı. Yasağın ardından Samsunlu balıkçılar vatandaşların hamsi yerine fiyatı ucuz olan ve boyları da ideal olan mezgit ve barbuna yöneldiğini söylediler.
“Hamsi yerine mezgit ve barbun tercih ediyor”

10 günlük hamsi av yasağının ardından vatandaşların mezgit ve barbuna yöneldiğinin altını çizen balık satıcısı Onurcan Köse, “Hafta sonu dolayısıyla tezgah açmamıştık. Hafta başıyla birlikte vatandaşlar balığı özlemiş. Erken saatlerden itibaren balığa rağbet var. Barbun, mezgit, istavrit gibi balıkların fiyatı oldukça ucuz. Fiyatlar et ve tavuktan uygun için vatandaşlar da balığı tercih ediyor. 1 haftadır kalkanda da bolluk var. 200 TL olan kalkanın fiyatı 120 TL’ye düştü. Şu anda hamsi sezonu olduğu için vatandaşlar hamsiye rağbet ediyor da 10 günlük yasaktan dolayı insanların tercihi mezgit ve barbundan yana oluyor. Mezgit ve barbunun fiyatı da 10-15 TL arasında değişiyor” dedi.

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“10 gün sonra hamsinin büyüyeceğini umuyoruz”

Av yasağının ardından hamside büyüme beklediklerinin altını çizen Kurtça Aydın ise, şunları söyledi:

  • “Haftanın başı itibariyle balık satışları iyi başladı. Şu süreçte en fazla mezgit ve barbun satıyoruz. Hamsi avında yasak olmasından dolayı vatandaşlar bol bol mezgit ve barbun yiyor. Palamut, somon, levrek, çipura, sazan gibi balıkların satışı da iyi gidiyor. Levrek ve çipura kilo 40 TL, somon kilo 27 TL, kefal, sazan kilo 15 TL, barbun ve mezgidin kilosu da boyuna göre 10, 15 ve 20 TL’den satılıyor. İstavrit ise 15 gündür çıkmıyor. Havalar biraz daha soğuyunca istavritin de çıkmasını bekliyoruz. Yasağın ardından hamsilerin de büyüyeceğini umuyoruz.”

Binlerce yıllık yöntemle günde 1 ton balık yakalıyorlar
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Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bulunan kum adasına, Rumların binlerce yıllık balık yakalama sistemi olan dalyan sistemini kuran balıkçılar, hiç yorulmadan günde 1 ton balığı tuzağa çekerek yakalıyor.
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Şubat ve temmuz ayında Çanakkale boğazından Karadeniz’e geçmek isteyen balık sürülerini yakalamak için Rum kapanını kuran balıkçılar, ağlarla denizin içine tuzak kuruyor.
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Boğazdan geçip kum adasından geçemeyen balık sürüleri, geri dönüşte balıkçıların kurduğu tuzağa girerek av oluyor.
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Balıkçılar, gece gündüz nöbet tutarak, balıklar kapana girdiği anda ağları indirip balıkları hemen yakalıyor ve yeni sürüyü yakalamak için tuzağı tekrar kuruyor.
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Bu şekilde balıkçılar yorulmadan günde 1 tona kadar balık yakalıyor.
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Bugünlerde balıkçıların kurduğu tuzaktan zargana ve gümüş balığı sürüleri çıkıyor.
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Binlerce yıllık sistemle balık yakaladıklarını ifade eden balıkçı Zekeriya Erol, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Bu sistem Rum kapanı olarak bilinir. Rumların bulduğu bir balık tutma sistemi. Türkiye’de bu sisteme dalyan denir. Çanakkale boğazından Karadeniz’e geçen akın balıklarını yakalamak için biz bu sistemi kuruyoruz. Şubat ayında balık akını başlar. Temmuz ayında biter. Biz de sistemi bu aylarda kuruyoruz. Kapanı kurduktan sonra her gün ağların başında bekliyoruz. Balıkları gözlüyoruz. Kurduğumuz tuzağa girdikleri anda tuzağın ağzını kapatıp, balıkları büyükse elimizle, değilse küçük ağlarla yakalıyoruz.”
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Balıkçı İsmail Çalışkan ise, “Bu işi 8 yıldır yapıyorum. Dalyan sistemini 3 gündür kuruyoruz. Bu sistemin eski adı Rum kapanı. Bu sistem temmuz ayının 20’sine kadar devam ediyor. Gece gündüz buradayız. Kapanın ortasında bir gözetleme kulesi var. Balık girdi mi diye bakıp hemen arkadaşlara haber veriyorum. Onlar da tuzağın ağzını kapatıp balıkları yakalıyor” şeklinde konuştu.
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Binlerce yıllık yöntemle günde 1 ton balık yakalıyorlar
Çanakkale'de balıkçılar kurdukları tuzaklarla denize açılmadan günde 1 ton balık yakalıyor.
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