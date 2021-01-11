Hamsi yasağı sonrası ilgi mezgit ve barbuna kaydı

İstanbul Boğazı’nın tamamında ve Karadeniz’de İstanbul ili Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan, Gürcistan sınırına kadar olan Türkiye karasularında 8 Ocak saat 00.01’den itibaren 18 Ocak saat 00.00’a kadar 10 gün süreyle her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığına izin verilmemesi kararı alınmıştı. Yasağın ardından Samsunlu balıkçılar vatandaşların hamsi yerine fiyatı ucuz olan ve boyları da ideal olan mezgit ve barbuna yöneldiğini söylediler.

“Hamsi yerine mezgit ve barbun tercih ediyor”

10 günlük hamsi av yasağının ardından vatandaşların mezgit ve barbuna yöneldiğinin altını çizen balık satıcısı Onurcan Köse, “Hafta sonu dolayısıyla tezgah açmamıştık. Hafta başıyla birlikte vatandaşlar balığı özlemiş. Erken saatlerden itibaren balığa rağbet var. Barbun, mezgit, istavrit gibi balıkların fiyatı oldukça ucuz. Fiyatlar et ve tavuktan uygun için vatandaşlar da balığı tercih ediyor. 1 haftadır kalkanda da bolluk var. 200 TL olan kalkanın fiyatı 120 TL’ye düştü. Şu anda hamsi sezonu olduğu için vatandaşlar hamsiye rağbet ediyor da 10 günlük yasaktan dolayı insanların tercihi mezgit ve barbundan yana oluyor. Mezgit ve barbunun fiyatı da 10-15 TL arasında değişiyor” dedi.

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“10 gün sonra hamsinin büyüyeceğini umuyoruz”

Av yasağının ardından hamside büyüme beklediklerinin altını çizen Kurtça Aydın ise, şunları söyledi:

“Haftanın başı itibariyle balık satışları iyi başladı. Şu süreçte en fazla mezgit ve barbun satıyoruz. Hamsi avında yasak olmasından dolayı vatandaşlar bol bol mezgit ve barbun yiyor. Palamut, somon, levrek, çipura, sazan gibi balıkların satışı da iyi gidiyor. Levrek ve çipura kilo 40 TL, somon kilo 27 TL, kefal, sazan kilo 15 TL, barbun ve mezgidin kilosu da boyuna göre 10, 15 ve 20 TL’den satılıyor. İstavrit ise 15 gündür çıkmıyor. Havalar biraz daha soğuyunca istavritin de çıkmasını bekliyoruz. Yasağın ardından hamsilerin de büyüyeceğini umuyoruz.”