Şubat ayında hangi balık yenir sorusuna yanıt arayan ev hanımları için tavsiyelerimizi derledik. Arkadaşlarıyla veya ailesiyle birlikte balık restorandı için plan yapanlar, yenilebilir şubat ayı balıkları için detaylara göz atmak istiyor. Semt pazarlarından balık almayı düşünen ev hanımları ise akşam pişirilecek balıkları almadan önce hangi balık şubat ayında daha lezzetli konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

Hem su ürünleri mühendisleri tarafından hem de balıkçıların önerisine göre aldığımız yanıtlar doğrultusunda Şubat ayında hangi balık yenir sorusunun yanıtını haberimizde derledik. Peki, Şubat ayında hangi balık yenir? İşte, en lezzetli şubat ayı balıkları.

Şubat ayında hangi balık yenir?

Su ürünleri mühendislerin ve balıkçıların açıklamasına göre, şubat ayında yenilebilir balık türleri şöyle:

Kalkan,

Gümüş,

Hamsi,

İzmarit,

Kalkan,

Mersin,

Torik,

Kefal,

Kaya balığı,

Tekir,

Levrek.

Kalkan balığının başlangıç mevsimi olarak da Şubat ayı bilinmektedir. Şubat ayının avlanma da en bol elde edilen balık türü ise tekirdir.

Balık tüketmenin en bilinen faydaları nelerdir? Saraçoğlu yanıtlıyor

Uzman doktorların en çok söylediği balık tüketiminin haftada en az 2 kere olması gerektiğidir. Ülkemizde ise balık bolluğu yaşanmasına rağmen tüketimi oldukça düşüktür. İşte Balık tüketmenin en bilinen faydaları:

Balık yemenin faydalarına ilişkin açıklamalar yapan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, mümkünse haftada 2, değilse en az 1 kez balık tüketimi tavsiyesinde bulunuyor. Hiç balık sevmeyen ve yemeyenlerinde mutlaka siyah etini tüketmeleri gerektiğini belirten Saraçoğlu, böylelikle gerektiği kadar balıktan faydalanmış olunabilir.

Balık yemek boy uzatır mı?

Balık tüketiminin boy uzamasına da fayda sağlayacağını belirten Saraçoğlu, özellikle 10-12 yaşlarında çocukların mutlaka balık tüketmeleri gerektiğini söyledi. Bu konuda ailelere büyük iş düştüğünü belirten Saraçoğlu, balık tüketimini çocuklara aşılamak gerektiğini belirtti.

Balıklar, Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanı sıra çinko, selenyum ve iyot gibi mineralleri de içinde barındırmaktadır.

Balık Tüketmek Sizi Mutlu Eder

Vücudumuzda bazı besinler mutluluk hormonlarımızı tetikler ve bu sayede mutlu olduğumuzu hissederiz. Bu nedenle balık çeşitleri arasında yer alan somon, ton ve sardalye balığı triptofan açısından oldukça zengindir. Bu balıklar aynı zamanda Omega-3 bakımından da zengindir ve böylelikle mutluluk hormonunu olumlu sinyallerle etkiler ve mutlu olmamıza katkı sağlar.