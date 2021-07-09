Gündem Elektrikli scooterla korkunç kaza İşitme engelli sürücü çöp kamyonunun altında can verdi
İSTANBUL

Elektrikli scooter'la korkunç kaza: İşitme engelli sürücü çöp kamyonunun altında can verdi

Şişli'de işitme engelli olduğu iddia edilen elektrikli scooter sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken dengesini kaybederek çöp kamyonunun altında kaldı. Olay yerinde ağır yaralanan scooter sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Elektrikli scooterla korkunç kaza: İşitme engelli sürücü çöp kamyonunun altında can verdi
Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü gözyaşı döktü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İstanbul Şişli Harbiye Mahallesi Osmanbey mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşındaki işitme engelli Adem Demirkıran elektrikli scooter ile Halaskargazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir taksi ile Şişli Belediyesine ait çöp kamyonu arasında sıkıştı.

Dengesini kaybeden elektrikli scooter sürücüsü, yere düşerek kamyonun altına girdi. Kazayı fark eden çöp kamyonu sürücüsü durumu polise bildirdi.

Gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı çevredeki bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Adem Demirkıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da katliam gibi kaza: Elektrikli scooter'la yaya geçidinden geçerken otomobil çarpan genç hayatını kaybetti
GÜNDEM
İstanbul'da katliam gibi kaza: Elektrikli scooter'la yaya geçidinden geçerken otomobil çarpan genç hayatını kaybetti

Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü gözyaşı döktü.


Polis ekipleri, olay yerinde çalışmasının ardından çöp kamyoneti sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

İstanbul'da elektrikli scooter düzenlemesi: Yaş sınırı ve kaldırım yasağı getirildi
GÜNDEM
İstanbul'da elektrikli scooter düzenlemesi: Yaş sınırı ve kaldırım yasağı getirildi

Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
EKONOMİ
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Abone Ol Google News
İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarına çıkarılamıyor

İri cüssesi nedeniyle
Kurban Pazarı'na çıkarılamıyor

Bir ton 650 kilogramlık 'Paşa' otomobil fiyatına satışta.
Araştırma sonuçlandı

Araştırma sonuçlandı

​Akıllı saatler KOVID-19'un uzun vadeli etkilerini gösteriyor.
Aşılamada yüzde 60a ulaştık

​Sağlık Bakanı Koca güzel haberi duyurdu.

​Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Sınırda 85 kilometrelik yeni bir hat kurulacak

​Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları meydanlarda uyudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Diyarbakır'a geliyor.

​Türkiye'de 10 bin kişi üzerinde denenmişti.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Her şey yüzde 70 için

Her şey yüzde 70 için

​Meydana çadır kurup randevusuz aşıya başladılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.