Elektrikli scooter'la korkunç kaza: İşitme engelli sürücü çöp kamyonunun altında can verdi

Kaza, saat 21.30 sıralarında İstanbul Şişli Harbiye Mahallesi Osmanbey mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşındaki işitme engelli Adem Demirkıran elektrikli scooter ile Halaskargazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir taksi ile Şişli Belediyesine ait çöp kamyonu arasında sıkıştı.

Dengesini kaybeden elektrikli scooter sürücüsü, yere düşerek kamyonun altına girdi. Kazayı fark eden çöp kamyonu sürücüsü durumu polise bildirdi.

Gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı çevredeki bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Adem Demirkıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü gözyaşı döktü.



Polis ekipleri, olay yerinde çalışmasının ardından çöp kamyoneti sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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