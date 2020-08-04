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Elektrikli scooter'a ceza kesilmeye başladı: Yola inince polis durdurdu

Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun düzenleme getirileceğine yönelik açıklamada bulunduğu elektrikli scooter girişimi Martı'ya yönelik trafik polisleri harekete geçti. İstanbul Maltepe'de karayolunda seyir halinde ilerleyen elektrikli scooter'a para cezası kesildi. CİMER'e yapılan şikayetler üzerine elektrikli scooter kullanan kişiler hakkında da cezai işlem uygulanabileceğini açıklamıştı.

Kenan Biter Yeni Şafak
Elektrikli scooter'ların yollarda gelişi güzel kullanılması üzerine ceza uygulanmaya başlandı.
Elektrikli scooter'ların yollarda gelişi güzel kullanılması üzerine ceza uygulanmaya başlandı.

Son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan ve Türkiye’nin pek çok ilinde yaygın şekilde kullanılmaya başlayan elektrikli scooter kiralama girişimi Martı'ya yönelik ceza kesilmeye başladı.

İstanbul Maltepe'de kiraladığı elektrikli scooter ile karayolunu kullanan Emir Sönmez isimli vatandaş trafik ekipleri tarafından durduruldu.

Sönmez'e elektrikli scooterı karayolunda kullanmaktan kaynaklı 132 TL ceza kesildi.

Emir sönmez isimli vatandaşa kesilen cezanın tutanağı.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİ

Elektrikli scooter'ların yollarda gelişi güzel kullanılıp trafiği tehlikeye attığına yönelik CİMER'e de çok sayıda şikayet başvurusu yapıldı. Söz konusu başvuruları değerlendiren İzmir Valiliği ise; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda, elektrikli scooter kullanan kişiler hakkında da cezai işlem uygulanabileceğini açıkladı.

Elektrikli scooterlar için karar: Cezai işlem başlatılacak
GÜNDEM
Elektrikli scooterlar için karar: Cezai işlem başlatılacak

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: DÜZENLEME ŞART

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise geçtiğimiz günlerde yaygın şekilde kullanılan elektrikli scooterlar için “Sonuçta yolcu taşıyorlar. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde düzenleme şart oluyor” diyerek uygulamaya yönelik bir çalışmanın yakın zamanda açıklanacağının sinyalini vermişti.

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İBB'DEN YENİ DÜZENLEME

Kısa süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından elektrikli kaykay (e-scooter) kiralama sistemlerine düzenleme getirilmişti. Yeni düzenleme hem kiralama hizmeti veren kurumları hem de elektrikli kaykay kullanıcılarını kapsıyor.

Yönergenin içeriği

Yönerge, elektrikli kaykay paylaşım sektörünün hem bir istihdam alanı hem de AR-GE ve yerli üretime katkı sunabilecek olanaklar barındırması sebebiyle, desteklenmesi ve hukuki bir altyapı kazanması amacıyla hazırlandı. Yönerge, kullanıcılar, işletmeciler ve kamu yararına kapsamlı düzenlemeler getiriyor. Firmalar için çok sayıda güvenlik zorunluluğu getiren yönerge, kullanıcıların da aldığı hizmetin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Elektrikli scooter

SCOOTER'A PLAKA GELİYOR

İBB, yönerge ile beraber bu alanda hizmet veren firmaları lisanslayarak kayıt altına alacak. Her elektrikli kaykayın tüm yönlerden görünen bir kimlik numarası olmasını zorunlu kılan yönerge, ihlalde bulunan kullanıcıların tespitine ve ilgili birimlere bildirilmesine altyapı hazırlıyor.

Yönerge, işletme sahiplerini, hizmet verdikleri kaykayların devrilme sensörü gibi birçok teknolojik özellikle donatmakla yükümlü kılıyor.

Devrilme sensörü sayesinde kaza geçiren kullanıcılar ile hemen iletişime geçme ve acil yardım talebini alma zorunluluğu da getiriliyor. İşletmeciye yönelik bir başka düzenleme ise kullanıcılara şarj durumu, menzil gibi konularda açık bilgilendirme yapılması konusunda olacak. Alkollü kaykay kullanımı, yayaları tehlikeye atacak davranışlar, yaya akışını engelleyici parklanmalara da yaptırım getiren yönerge ile işletmecilerin kullanıcılara sürüş disiplini konusunda mobil eğitim yapması zorunluluğunu da kapsanıyor.

Yönerge ile birlikte, sürüş kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi adına her yıl en az bir kere kitlesel bilgilendirme kampanyasının yapılması da istenecek.

Elektrikli scooterlar özellikle gençler tarafından büyük bir ilgi görüyor.

ELEKTRİKLİ SCOOTER: MARTI

‘Martı’ şirketinin başlattığı elektrikli scooter kiralama hizmeti, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde kullanılıyor. Başlangıç ücreti 1,99 TL, dakika ücreti ise 0,59 kuruş olan elektrikli scooterlar, özellikle gençler tarafından büyük bir ilgi görüyor.

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