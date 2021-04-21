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Gündem Emekli doktorun 14 bin lirasını çalan gaspçı sırra kadem bastı
ADANA

Emekli doktorun 14 bin lirasını çalan gaspçı sırra kadem bastı

Adana’da iddiaya göre, sokakta yürüyen 67 yaşındaki emekli doktorun, arkasından gelen bir kişi yaşlı adamı itip 14 bin lirasını çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Mağdur adam, “Benim emekli maaşımdı. Parayı çalan adam beni takip etmiş buraya gelince de beni itekleyip yere düşürerek paramı alıp kaçtı” dedi.

Haber Merkezi İHA
Emekli doktorun 14 bin lirasını çalan gaspçı sırra kadem bastı
Salih Kocamaz

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre 67 yaşındaki emekli doktor Salih Kocamaz, Ziyapaşa Bulvarında emekli maaşını çekip evine doğru gitmek için yürümeye başladı.

Bu sırada arkasından gelen bir kişi onu itip yere düşürüp cebindeki 14 bin lirayı alıp kaçtı. Emekli doktorun bağırması sonucu yanına gelen vatandaşlar, polise haber verdi.

Gaspçının yakalanması için çalışma başlatıldı

Olay yerine gelen ekipler zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kocamaz, emekli maaşını çektikten sonra yürürken arkasından yaklaşan bir kişinin kendisini itip yere düşürdükten sonra cebindeki 14 bin lirayı aldığını öne sürerek, “Benim emekli maaşımdı. Ben emekli doktorum daha önce devlet hastanelerinde doktorluk yaptım. Bu parayı alan adam beni takip etmiş buraya gelince de beni itekleyip yere düşürerek paramı alıp kaçtı” dedi.

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