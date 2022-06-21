Emeklilik kurslarda geçiyor: MEB'in düzenlediği kursların en yaşlı üyesi 100 yaşında

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 73 alanda 3 bin 814 kurs program yürütülüyor. TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonuna bilgi veren MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Türkiye genelinde 2022 yılının ilk beş aylık döneminde 45-64 yaş arası 699 bin 793, 65 yaş üstü de 67 bin 475 kursiyere ulaşıldığını söyledi.

YAŞLILAR İNTERNET ÇAĞINI YAKALAYACAK

Yaşlıların gelişen internet çağını yakalamaları amacıyla 2022’de, iki yıl sürecek “Yetişkinlerin Eğitim Projesi” planlandığını kaydeden Dülger, “Yetişkin ve yaşlıların aktif vatandaş olarak topluma katılımını sağlayacağız.” dedi.

İLERİ YAŞIN REVAÇTA KURSLARI

Yaşlıların kurslara büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Dülger, 65 yaş üstü katılımcıların yöneldikleri kurslar hakkında şu bilgileri verdi: “Okuma yazma kursları, Kur’an-ı Kerim öğrenme, özellikle köy türü yerleşkelerde arıcılık, tarım ve hayvancılığa yönelik kurslar ciddi anlamda ilgi görüyor. Özellikle şehir merkezlerinde emeklilik sürecini yaşayanlardan kadınların ağırlıklı olmak üzere yoğun bir şekilde talep ettiği eğitimlerse nakış, örgü, işleme, tekstil gibi kurslar etkin, giyim, üretim kursları, ebru, resim gibi sanatsal faaliyetler ve tasarım kursları, atık kâğıt ve muhtelif ambalajlardan aksesuar yapımı ve dijital okuryazarlık şeklinde.”

EN YAŞLI KURSİYER 100 YAŞINDA

Dülger, “Biz her yerde kurs açmaya hazırız. Köylerde muhtarlıkların görüşme odaları ya da köy toplantı merkezleri, iller, okullar, cezaevleri, huzurevleri gibi farklı alanlarda, talep doğrultusunda kurslar açıyoruz. Örneğin Manisa’nın Gördes ilçesinde 100 yaşında bir vatandaşımız dijital okuryazarlık kursuna devam ediyor. Bizdeki en yaşlı kursiyer” diye konuştu.

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