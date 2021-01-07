Gündem MEB duyurdu 11 Ocaktan itibaren başlıyor
EĞİTİM

MEB duyurdu: 11 Ocak'tan itibaren başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı, hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak tarihinden itibaren yüz yüze başlanması kararı aldı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Hayat boyu öğrenme kurumlarındaki 20 Kasım 2020 tarihinde durdurulan eğitim faaliyetlerine 11.01.2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılacaktır. Salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olacaktır" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: 4 Ocak iyimser bir tahmin
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: 4 Ocak iyimser bir tahmin

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması

KKTC'de okuyanlar için önemli karar: Yüz yüze eğitim başlıyor
KORONAVİRÜS
KKTC'de okuyanlar için önemli karar: Yüz yüze eğitim başlıyor

Bilim Kurulu üyesi İlhan okullarda yüz yüze eğitim sürecini değerlendirdi: Yeni yıldaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu belirleyici olacak
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi İlhan okullarda yüz yüze eğitim sürecini değerlendirdi: Yeni yıldaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu belirleyici olacak

Abone Ol Google News
Fiyatını duyan göbek attı

Fiyatını duyan göbek attı

Antalya'da yüzler gülüyor, fiyatlardaki artış üreticiyi sevindirdi.
Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Haritada yeşile dönen İstanbul için kritik uyarı.
CNNin ayarı bozuldu: Ortadoğuya yaptığımızı Erdoğan bize yapıyor

"Kongre tekrar toplanır toplanmaz görevden alınmalı."

ABD'de göstericiler Kongre binasını bastı.

Denizsiz köyün denizaltısı

Denizsiz köyün denizaltısı

​40 bin liraya alındı, kaptanı henüz 14 yaşında.

Yenilgiyi önleyemedi

Yenilgiyi önleyemedi

​Lille, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta mağlup oldu.
Önce rehin aldı<br>sonra öldürdü

Önce rehin aldı
sonra öldürdü

​Çiftin 16 yaşındaki oğlu kaçarak polise haber verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.