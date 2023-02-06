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Emine Erdoğan'dan 'deprem' paylaşımı: Milletimize geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

08:49 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Deprem haberleriyle yüreğimize ateş düştü. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda. Bu felaketi inşallah en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum."
ifadelerini kullandı.


Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ''Cumhurbaşkanımız depremin olduğu ilk andan itibaren olayı takip edip yönetmektedir. Cumhurbaşkanımız Ankara’ya intikal etmek üzere. Ekipler seferber olmuş durumda. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Kahramanmaraş’ta 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buradan resmi olarak yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin'' ifadelerini kullandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..


#DEPREM
#Emine Erdoğan
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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