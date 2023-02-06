Emine Erdoğan'dan 'deprem' paylaşımı: Milletimize geçmiş olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
08:49 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Deprem haberleriyle yüreğimize ateş düştü. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda. Bu felaketi inşallah en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum."
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