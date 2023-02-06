Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplamda 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını ve bin 710 binanın yıkıldığını açıkladı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..
13:11 . 6/02/2023 Pazartesi
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Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde birçok ilden can kaybı haberleri geliyor. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.
ERDOĞAN AFAD MERKEZİNDE: 912 CAN KAYBIMIZ VAR
13.05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. İki bin 818 bina da yıkıldı.
AFAD bu sabah 04:17’de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir.
12.54
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: "Afet bölgesinde yer alan AFAD İl Müdürlüklerinin irtibat numaralarına ilişkin dezenformatif içeriklerin yayıldığı tespit edilmiştir. Deprem anında yalnızca yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip edin. Panik yapmadan yalnızca 112’yi arayın."
12.30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ü arayarak bilgi aldı.
12:13
MEB: Depremden etkilenen bölgelerdeki tüm öğretmenevlerimiz, uygulama otellerimiz, kapalı spor salonlarımız ve okullarımız vatandaşlarımızın hizmetine açıldı.
DEPEM BÖLGESİNDE 3 ŞEHİT
11.46
Bakan Akar: "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz."
TÜM MAÇLAR İPTAL
11.40
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
EĞİTİME ARA VERİLDİ
11.32
YÖK: "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir. Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkânlarından yararlanmaları sağlanacaktır."
11:20
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde ise 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz.
11.00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçiyor.
10:45
Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağı ile Ankara’dan bölgeye hareket etti.
9:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlarla birlikte AFAD Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kahramanmaraş’ta 70 vatandaşımız hayatını kaybetti, 200 yaralı, 300 yıkılan bina var. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız, Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız var. Adıyaman 13 kaybımız, Diyarbakır'da 14 kaybımız, Şanlıurfada 18 kaybımız var, Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 kaybımız var. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız var. Toplamda 284 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız var. Yine toplamda bin 710 bina yıkıldı."
DEPREMİN HİSSEDİLDİĞİ ÜLKELER
Kahramanmaraş ve Gaziantep başta olmak üzere bir çok ilde şiddetli bir şekilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde acı bilanço ağırlaşıyor. Çevre ülkeleri de etkileyen deprem dünya basınında geniş yer bulurken depremden etkilenen ülkeler de belli oldu. Karamanmaraş'taki 7.4 büyüklüğündeki deprem Başta Suriye olmak üzere; Irak, Lübnan, Filistin, İsrail, Ürdün, Mısır,Suudi Arabistan, Gürcistan ve KKTC'de de hissedildi.
09.55
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve ilgili birimlere gönderildiğini açıkladı.
09:29
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay’da deprem bölgesine hareket etti.
09.26
İçişleri Bakanlığı: "Depremin ilk anından itibaren Bakanlığımız ve AFAD yetkililerinin olduğu iletişim grubu, sosyal medyada yardım çağrısı içeriklerini, kurumlara yazılan direkt mesajlar da dahil olmak üzere titizlikle toplayıp hızla ilgili bölgedeki arama kurtarma ekiplerine bildirmektedir."
09.22
BOTAŞ: "Kilis ili doğal gaz hattı etkilenmiş ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın vb kritik tesislere CNG ve LNG tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir. Kilis ili doğal gaz hattı etkilenmiş ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın vb kritik tesislere CNG ve LNG tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir."
09.21
Kilis Valiliği: 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.
09.15
İstanbul'daki hastanelerde deprem yaralıları için hazırlıklar tamamlandı
09.10
Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek.
08.45
AFAD: Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, bölgede; 6’nın üzerinde 3, 5’in üzerinde 14, 4’ün üzerinde 34 olmak üzere toplam 66 artçı sarsıntı meydana gelmiştir.
08.38
Kahramanmaraş'taki depremin hissedildiği KKTC'de, can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.
76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
07.45
AFAD'dan yapılan açıklamada,
"Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır"
ifadelerine yer verildi.
08:27
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Şimdiye kadar 50 artçı sarsıntı meydan geldi.
07.42
AFAD: Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir.
07.35
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi.
07.30
AFAD: Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.
TELEFON HATLARI AÇILDI
07.20
İletişim Başkanlığı Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır.
07.15
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."
KANDİLLİ: 17 AĞUSTOS'TAN SONRAKİ EN BÜYÜK DEPREM
Kandilli Rasathanesi 7.4 büyüklüğündeki depremin 17 Ağustos 1999 depreminden sonraki en büyük deprem olduğunu duyurdu.
İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır.
07:05
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.
07:00
Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Depremde şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı
06:47
Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.
06:40
Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: Durum çok kötü. İhbarlarla ilgili durumu koordine ediyorum. Yeşilyurt'un nüfusu 350 bin. Eski binalarımızda yıkım var. Hastane ve otel tamamen yıkılmış. 10 bina da 8-20 daire arası yıkılmış bina bilgisi aldık. Hava aydınlanmadığı için tespit de yapamadık. Köyler tek katlı olduğu için 7-8 köyden Haber geldi, çok sıkıntı yok. Merkezde 20 yaş üstü binalarda sıkıntı var. Kar da hafif hafif yağıyor. Her şeye ihtiyacımız var. Bizim yeterli alet edevatımız yok. Yakın olanlar destek verirse enkazlardan bir kişi bile kurtarsak, öncelikle bunu istiyoruz. Çadır vs... organize edilir. Sağlam olan yerleri açtık. Uyarılarımıza rağmen Trafik de çok kötü. Aşırı yoğunluk var trafikten dolayı.
06:35
Malatya Valisi Hulusi Şahin: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
06:15
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: 12 vatandaşımız vefat etti, 18 binamız yıkılmış vaziyette. Maalesef bazı binalarımızda vatandaşlarımız var müdahale ediyoruz. İl merkezi ve Bilecik ilçemizde ölen vatandaşlarımız var. Köylerimizde genel anlamda olumsuzluk yok.
BAKAN KOCA: BİRÇOK İLİMİZDEN GÖÇÜK İHBARLARI ALDIK
06:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" mesajını paylaştı.
06.00 BAKAN SOYLU: ÖNCELİĞİMİZ ARAMA KURTARMA
Depremin ardından son gelişmeleri paylaşan Bakan Soylu, dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Bakan Soylu, "Bahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem oldu. 7.4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Bütün valilerimiz görevlerinin başında. Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor. Kahramanmaraş'a ben gideceğim, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanımız gidecek, Malatya'ya ise Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. Birkaç önemli duyurumuz var. Bazı yerlerde trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulanslara yol açabilmek için vatandaşlarımız araçlarını çalıştırmamalıdır. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; cep telefonlarını kullanmamalarıdır." çağrısında bulundu.
05.45
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
05.35: "TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE"
Depremin ardından açıklamada yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
05.30: "DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARMA GEÇTİK"
Daha sonra bir açıklama daha yapan Bakan Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.
05.15: EKİPLER BÖLGELERE DOĞRU YÖNLENİYOR
Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik. Hatay, Maraş, Osmaniye, G.Antep, Adıyaman bunlar daha çok etkilendiler. Depremden sonra Adana, Diyarbakır, Kilis'te bir etkinlik söz konusu. Yıkılan binalar var ama diğer iller kadar etkinlik yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şu anda AFAD'dayız ve buradan tüm sevkiyatı koordine etmeye çalışıyoruz. Bütün arama ekipleri bölgelere doğru yönleniyor." ifadelerini kullandı.
05.08
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek "İlimizdede hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda tarama çalışmaları devan etmektedir.Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz" dedi.
04.54
Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Kıymetli hemşehrilerim, şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun” dedi.
04:43
Gaziantep Valisi Davut Gül, "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim Geçmiş olsun..." mesajını paylaştı.
6.4 ŞİDDETİNDE ARTÇI
Bölgede peş peşe artı depremler yaşanırken saat 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı, yerin 6.98 km derinliğinde gerçekleşti.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan da ilk açıklama geldi. Çoşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAHRAMANMARAŞ VALİSİ'NDEN BİLGİ ALDI
Depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep ilinde de hissedilirken vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı.
MALATYA'DA YIKILAN BİNALAR VAR
Malatya'da deprem sonrası yıkılan bir bina görüntülendi.
BAKAN SOYLU: TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZDA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
"Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa depremden etkilendi. 7.7 büyüklüğündeki deprem elbette büyük bir deprem. 4. seviye alarm verildi. Depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama ve kurtarma ekiplerimi bölgeye sevk ettik. Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde. Malesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Şu anda arama kurtarma ekiplerimiz bölgelere sevk edildi. Kargo uçaklarımız hazırlanıyor, bölgelere sevk edildi. Şu ana kadar en büyüğü 6.6 olan 22 artçı deprem meydana geldi. 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bir tanesi de Nurdağı'nda oldu."
açıklamasında bulundu.
ADIYAMAN VALİSİ: BÜYÜK BİNALAR ÇÖKTÜ
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, A Haber'e telefonla bağlandı ve bölgedeki son durumu aktardı. Vali Çuhadar, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek büyük binaların çöktüğünü söyledi.
MALATYA VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI VAR
Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Çok şiddetli bir şekilde hissettik. Doğanşehir ilçemizde yıkılan binalar. Kurtarma ekiplerimiz enkazlara müdahale etmeye başladı. 10'un üzerinde yıkılan bina ihbarı var. Durum ciddi. Can ve mal kaybı olduğu çok belli." dedi.
ABD'DEN AÇIKLAMA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem ile ilgili “Türk yetkililerle temasa geçerek her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu söyledim. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından takip edeceğiz” açıklamasında bulundu.
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