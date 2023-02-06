Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

06:40

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: Durum çok kötü. İhbarlarla ilgili durumu koordine ediyorum. Yeşilyurt'un nüfusu 350 bin. Eski binalarımızda yıkım var. Hastane ve otel tamamen yıkılmış. 10 bina da 8-20 daire arası yıkılmış bina bilgisi aldık. Hava aydınlanmadığı için tespit de yapamadık. Köyler tek katlı olduğu için 7-8 köyden Haber geldi, çok sıkıntı yok. Merkezde 20 yaş üstü binalarda sıkıntı var. Kar da hafif hafif yağıyor. Her şeye ihtiyacımız var. Bizim yeterli alet edevatımız yok. Yakın olanlar destek verirse enkazlardan bir kişi bile kurtarsak, öncelikle bunu istiyoruz. Çadır vs... organize edilir. Sağlam olan yerleri açtık. Uyarılarımıza rağmen Trafik de çok kötü. Aşırı yoğunluk var trafikten dolayı.