Emir kardeşini de kurtardı: Cam kırıkları arasından sürünerek ulaştı

Hamza’nın en küçük kardeşleri olduğunu belirten Emir, “İlk olarak Hamza aklıma geldi. Kardeşim Yağmur ve Hamza yan yanaydı. İkisini de alacak gücüm yoktu. Hamza korkudan ağlıyordu, tek başına bırakamadım. Onu alıp çıkardım. Hamza ile aramız çok iyiydi” diye konuştu. Baba Ömer Turan ise deprem günü çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandıklarını belirterek şunları kaydetti: “Şiddetli sallandı. Yerimizden bile kalkamadık. Koltuğun dibine kendimizi çektik. Yanımda Emir ve Emre vardı. O gün misafirlerimiz vardı. Diğerleri de misafirlerle yatıyordu. Bir delik açıldı, ben Emir’i oradan çıkardım. ‘Sen çık yardım istersin.’ dedim. Emir dama çıkmış, kardeşi aklına gelmiş. Onu çıkarmış gelmiş. Yağmur’u çıkaracakmış ama gücü yetmemiş. Ben daha sonra Emre’yi çıkarıp kendim de çıktım. Eşim, ablam ve babamı enkazdan çıkaramadık.” Enkazın altından kızı Yağmur’u çıkarmak için de çaba gösterdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu: “Yağmur’u 2,5 saatte çıkardık. Kar ve yağmur altında onu çıkarmak için çalıştım. Halası kendini siper etmiş onlara. Halası ile eşim o dakika ölmüşler. Kriko ile üzerindekileri kaldırdık, cenazelerini çıkardık.”