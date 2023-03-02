Emir kardeşini de kurtardı: Cam kırıkları arasından sürünerek ulaştı

Adıyaman’da 11 yaşındaki Emir, enkazda açılan bir boşluktan dışarı çıkmayı başarınca yerini bildiği 3 yaşındaki kardeşini de kendi çabasıyla kurtarmış.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde enkaz altından babasının çıkardığı 11 yaşındaki Emir Turan, 3 yaşındaki kardeşini de yıkılan evlerinin enkazından kurtarmış. Depremlere Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Tokar köyünde ailesiyle yakalanan Emir’in, annesi, halası ve dedesi hayatını kaybetti. Emir, deprem nedeniyle tamamen yıkılan evlerinin enkazından çıkar çıkmaz 3 yaşındaki kardeşi Hamza’nın bulunduğu tarafa gitti. Cam kırıkları arasından geçip sürünerek kardeşine ulaşan Emir, kardeşini enkazdan kurtardı. Emir Turan, deprem sırasında babası ve ağabeyiyle bir odada kaldıklarını söyledi. Emir, “Ev üstümüze yıkıldıktan sonra babam beni delikten çıkardı. Ben çıkar çıkmaz kardeşim Hamza’yı almaya gittim ve onu çıkardım.” dedi.
KARDEŞİNİ ÇIKARIP YANIMA GELDİ
Hamza’nın en küçük kardeşleri olduğunu belirten Emir, “İlk olarak Hamza aklıma geldi. Kardeşim Yağmur ve Hamza yan yanaydı. İkisini de alacak gücüm yoktu. Hamza korkudan ağlıyordu, tek başına bırakamadım. Onu alıp çıkardım. Hamza ile aramız çok iyiydi” diye konuştu. Baba Ömer Turan ise deprem günü çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandıklarını belirterek şunları kaydetti: “Şiddetli sallandı. Yerimizden bile kalkamadık. Koltuğun dibine kendimizi çektik. Yanımda Emir ve Emre vardı. O gün misafirlerimiz vardı. Diğerleri de misafirlerle yatıyordu. Bir delik açıldı, ben Emir’i oradan çıkardım. ‘Sen çık yardım istersin.’ dedim. Emir dama çıkmış, kardeşi aklına gelmiş. Onu çıkarmış gelmiş. Yağmur’u çıkaracakmış ama gücü yetmemiş. Ben daha sonra Emre’yi çıkarıp kendim de çıktım. Eşim, ablam ve babamı enkazdan çıkaramadık.” Enkazın altından kızı Yağmur’u çıkarmak için de çaba gösterdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu: “Yağmur’u 2,5 saatte çıkardık. Kar ve yağmur altında onu çıkarmak için çalıştım. Halası kendini siper etmiş onlara. Halası ile eşim o dakika ölmüşler. Kriko ile üzerindekileri kaldırdık, cenazelerini çıkardık.”