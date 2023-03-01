Adıyaman'daki 15 bin kişilik geçici yaşam alanının yapımı hızla devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
,
Kahramanmaraş
merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'daki geçici yaşam alanının yapımının hızla devam ettiğini bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "
Afetzede kardeşlerimize en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Okulları, sağlık ocağı, parkları, spor alanları ile Adıyaman’da geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor.
" ifadesine yer verdi.
Bakan Kurum, paylaşımında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından
TOKİ
ve
Emlak Konut
tarafından Adıyaman'da yapımı süren 15 bin kişilik geçici yaşam alanının gösterildiği videoyu da paylaştı.
#geçici yaşam alanı
#Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
#Kahramanmaraş
#TOKİ
#Emlak Konut
2 saat önce
Bakan Kurum son durumu paylaştı: Adıyaman'da 15 bin kişilik geçici yaşam alanı
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