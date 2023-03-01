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Bakan Kurum son durumu paylaştı: Adıyaman'da 15 bin kişilik geçici yaşam alanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'daki geçici yaşam alanına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum yaptığı paylaşımda 15 bin kişilik söz konusu alanın yapımının hızla devam ettiğini belirtti.

19:58 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Adıyaman'daki 15 bin kişilik geçici yaşam alanının yapımı hızla devam ediyor.

Adıyaman'daki 15 bin kişilik geçici yaşam alanının yapımı hızla devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
,
Kahramanmaraş
merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'daki geçici yaşam alanının yapımının hızla devam ettiğini bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "
Afetzede kardeşlerimize en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Okulları, sağlık ocağı, parkları, spor alanları ile Adıyaman’da geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor.
" ifadesine yer verdi.
Bakan Kurum, paylaşımında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından
TOKİ
ve
Emlak Konut
tarafından Adıyaman'da yapımı süren 15 bin kişilik geçici yaşam alanının gösterildiği videoyu da paylaştı.


#geçici yaşam alanı
#Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
#Kahramanmaraş
#TOKİ
#Emlak Konut
2 saat önce
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Bakan Kurum son durumu paylaştı: Adıyaman'da 15 bin kişilik geçici yaşam alanı
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