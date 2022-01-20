Enerji Bakanlığı: Sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidilecek
"Diğer tüketicilerin kısıtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."
Ayrıntılar geliyor...
Enerji Bakanlığı: Sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidilecek
"Diğer tüketicilerin kısıtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."
Ayrıntılar geliyor...
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