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ANKARA

Enerji Bakanlığı: Sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidilecek

Enerji Bakanlığı: Sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidilecek.

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Enerji Bakanlığı: Sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidilecek
Sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidilecek.

Enerji Bakanlığı: Sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidilecek

"Diğer tüketicilerin kısıtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."

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