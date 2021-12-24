​Enerji Bakanı Dönmez: Kademeli elektrik dar gelirliye destek olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz ve elektrikte yeni yılda geçilmesi hedeflenen kademeli sistemin detaylarını anlattı. Dönmez, Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu ziyareti kapsamında Bakü’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

DAR GELİRLİYE UYGUN TARİFE

Yeni yılın başında kademeli tarifeye geçileceğini hatırlatan Dönmez, “Elektrik tarafında EPDK ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi, doğal gaz tarafında da Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi çalışıyor. Kademeli tarifeyle amacımız dar gelirli ailelerin alım gücüne destek olmak. Buna benzer uygulamalar belediyelerin su işletmelerinde de uygulanıyor. Hedefimiz yılbaşına yetiştirebilmek ama takdir edersiniz ki şirketlerin yazılımlarında birtakım değişiklikler olması gerekecek. Çünkü okuma sistemleri şu anda tek kademe. İki kademe olursa değişiklik yapılması gerekecek. Önümüzdeki hafta bu konuları netleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

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BİRİNCİ KADEME ASGARİ İHTİYAÇ İÇİN

Kademeli faturalandırmada temel prensibin 4 kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacı olduğunu belirten Dönmez, “EPDK’nın elinde Türkiye ortalamasında hanelerin kullandığı ortalama elektrik tüketimi de var. Birinci kademede asgari ihtiyaçları karşılayacak seviyede bir rakamdan bahsediyoruz” diye konuştu. Dönmez, “Örneğin; 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim için aynı fiyat. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak” diye konuştu.

ŞEFFAF FATURA

Dönmez, “Faturalar da gayet şeffaf olacak. Faturada birinci kademin fiyatı ne ikinci kademeden ne kadar kullanmışsın görecek. Tüketici bir önceki endeksle okuyup denetleyebilecek, itiraz edebilecek. Rakamları net koymamız lazım” ifadelerini kullandı.

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100 MİLYAR LİRA SÜBVANSE EDİLDİ

Hükümetin elektrikte ve gaz da ciddi bir sübvanse yaptığını belirten Dönmez, bu yolla şimdiye kadar 100 milyar lira destek sağlandığını ifade etti. Ayrıca, 2,4 haneye de elektrik desteği verildiğini belirten Dönmez, “1 Mart 2019’dan Kasım 2021’e kadar 6 milyar liralık bir destek verdik” diye konuştu.

'Petrol yok' denen kuyudan 3 bin varil

Diyarbakır’da 1980’li yıllarda kapatılan Varınca-1 kuyusunda yeniden petrol bulunduğunu hatırlatan Dönmez, “Varınca-1’de ilginç olan, şu anda 3 bin varile yakın da bir üretim var. Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de karlıydı, bugün de karlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Çünkü 1980’li yılların başında kapatılmış. O işi yapanların hiçbiri kurumda yok. Spekülasyon yapmak da doğru değil ama daha önce petrol yok diye kapatılmış, bizim de açıp bulduğumuz bir kuyu. Yorumunu size bırakıyorum” şeklinde ifade etti.

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