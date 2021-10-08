Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

Dünyada yaşanan enerji krizine ilişkin, "30 yıldır bu sektörün içindeyim. Böylesini görmedim" diyen Bakan Dönmez özetle şunları söyledi;

"Bu yıl petrolün varil fiyatı 80 doların üzerinde. Avrupa'da üretim azaldı. Bu durum fiyatlarda yükselmeye neden oldu."

"Teknik altyapı olarak herhangi bir sorun yok. Kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı."

"Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. Bir sıkıntı yaşanmayacağını yetkililer ifade etti"

Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkali'de 6 kuyumuz var. Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak"

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DEVLET VATANDAŞA YANSITMADI

Akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarını da değerlendiren Dönmez maliyetin vatandaşa yansıtılmadığının altını çizerek "Akaryakıtta devlet verdi gelirinden 52 milyar fedakarlık yaptı. Doğalgaz, elektrikte devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmadı" dedi.

Maden ihracatının ilk 9 ayda 4,38 milyar dolara ulaştığını söyleyen Dönmez ayrıca bu sene bor ihracatında rekor beklendiğini söyledi.

İLERİDE DÖRDÜNCÜ SANTRAL GELEBİLİR

Dönmez nükleer santral hedefiyle ilgili olarak da "İleride iki, üç, hatta dördüncü santraller gelebilir." ifadelerini kullandı.