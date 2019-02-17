Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki mitinge halka hitap etti.

Bedelli askerliğin kalıcı hale geleceği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsteyen herkes bedelli askerlik yapabilecek. Önlisans için 'yedek astsubaylık' sistemi geliyor. Lise mezunları 6+6 aylık askerlik yapacak." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz.

Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.

Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor."

OYNAT 04:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiriyoruz'' Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının, ordunun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirileceğini bildirdi. Erdoğan, Balıkesir Kuvayımilliye Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde, yeni askerlik sistemiyle ilgili bilgiler verdi.





"İktidarımızda laf değil, iş ürettik"

Türkiye, AK Parti iktidarlarında adeta çağ atlamıştır. Balıkesir'de de 27 milyar TL'yi aşan yatırım yaptık iktidarımız döneminde. Laf değil, iş ürettik.

Bay Kemal gibi Patlıcan, domates, sivri biberciler çok çıkacak. Biz teröristleri Gabar'da, Cudi'de, Kandil'de gömüyoruz, Bay Kemal onlarla kol kola geziyor.

Tanzim satışlarla fiyatlar inmeye başladı

"2019 yılı Şubat-Mart aylarında 3 milyar 24 milyon 159 bin lira tarımsal destek vereceğiz. Tarım Bakanlığımız çalışmasını yapıyor. Çadır marketleri açtık, bu devam edecek. Bu işi daha da genişleteceğiz. Benim vatandaşımı kimsenin sömürmesine izin vermeyeceğiz. Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk."

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Yeni askerlik sistemi