Askerlik 9 aya inecek

Yeni askerlik sistemi çalışmalarında, askerlik uygulamalarının tek tipleştirilmesi ve bedelli askerlik taleplerini ortadan kaldıracak uygulamaların geliştirilmesi hedef. Bu doğrultuda kangren haline gelen askerlikte yığılma sorununu çözecek ve yeni yığılmalara yol açmayacak tedbirler üzerinde duruluyor. Yükümlülerin askere gitmemeyi alışkanlık hale getirmelerini önleyecek olası teşvik ve tedbir mekanizmaları ayrıntılı olarak çalışılıyor. Yeni sistem ile birlikte ileri yaşta olmakla birlikte askerlikle ilişiği hala devam eden yükümlüler vakıasının da tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor.

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Milli Savunma Bakanlığı’nda önceki akşam toplantı yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililerin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü. Çalışmaların birkaç ay içerisinde tamamlanarak en geç mart ayında taslak düzenlemenin ortaya çıkması bekleniyor.

ASTEĞMENLİKTE 12 AYA DEVAM

Şu ana kadar yürütülen çalışmalarda, normal askerlik yükümlüleri için 9 ay erlik süresi öne çıktı. Üniversite mezunları arasından ihtiyaç durumuna göre belirlenen asteğmenlikte ise sürenin 12 ay olarak korunması eğilimi ağırlık kazandı. Orduda profesyonelleşme kapsamında kısa ve uzun dönem askerlik süreleri yeniden belirlenecek. Ayrıca dövizli askerliği de kapsayacak şekilde temel eğitim şartını içeren bedelli askerliğin seçeneklere eklenmesi gündemde. Bedelli askerlik konusundaki uygulamanın ihtiyaç fazlası halinde otomatik devreye girmesi, askerlikte yığılma sorununu çözebileceği düşünülen yöntemler arasında öne çıkıyor.

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TECİL SÜRESİNE SINIRLAMA

Yine doktorlar, avukatlar gibi kamu görevine devam edenlerin temel eğitimlerini tamamlamak kaydıyla erken terhis edilmelerine dair ilgili bakanlıklarla yürütülen çalışmalar henüz netliğe kavuşturulmadı. Halen herhangi bir sınır bulunmayan üniversite mezunları ve eğitimlerine devam edenler için de yaş ve tecil sürelerine sınırlama getirilmesi, sağlık nedeniyle tecillere yönelik olası yeni düzenlemeler de, yığılmaları önleyecek tedbirler içerisinde değerlendiriliyor.