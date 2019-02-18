Askerlikte devrim

Türkiye’de uzun süredir gündemi meşgul eden yeni askerlik sisteminin müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkkesir’de verdi. Tarihi değişikliğe imza atılan askerlik sitemiyle bedelli kalıcı hale geliyor. Ön lisans mezunları için de 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması başlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemi böyle anlattı: Yeni askerlik sisteminde lisan ve lisans üstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. Yeni askerlik sisteminde lisans ve lisans üstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar ve Balıkkesir’de halka seslendi.

İKİ YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNLARI İÇİN YENİLİK

İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz. İki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta döneminde maaş ödenecek.

LİSE MEZUNLARINA 6 AY+6 AY ASKERLİK

Lise ve altı mezunlar için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar.

BEDELLİ KALICI HALE GELİYOR

Dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler. Hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.”

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Her yıl 145 bin kişi faydalanacak

İlk etapta her yıl 145 bin kişinin bedelli askerlikten yararlanabileceğini vurgulayan Erdoğan, “Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor. Böylece gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Davalardan gelen para Mehmetçik’e

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na açtığı davalardan kazandığı paraları Mehmetçik Vakfı’na hibe edeceğini açıkladı. Erdoğan, “Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz” diye konuştu.

Polisimiz taviz vermedi

Erdoğan, bölücü örgütünün siyasi uzantılarının tüm kışkırtmalarına, hakaretlerine, tehditlerine rağmen polisin kararlı tavrından asla taviz vermediğini vurguladı. "Örgütünün şehir kadrosundan sözde bir milletvekili, benim bir hanım polis kardeşimin kolunu ısırarak onu hastanelik etti" ifadesini kullanan Erdoğan, bu konuda gerekenin yapıldığını dile getirdi. Bu saldırı karşısında ne CHP'den ne de ittifakın diğer ortaklarından tek bir kınama ve eleştiri duyulmadığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Aynı şekilde geçen hafta Adana'da Seyhan'daki seçim büromuza arkadaşlarımız toplantı halindeyken, bölücü örgütün uzantıları tarafından bir terör eylemi düzenlendi. Bu kesimlerden yine bir tepki gelmedi, ancak aynı CHP bölücü örgütün emriyle yapılan eyleme hukuki sınırlar içinde müdahale eden polislerimizi 'vekiller dövülüyor' diyerek hedef göstermekten çekinmiyor. Özellikle söylüyorum, polisimize saldıranlara karşı tek söz etmeyenler, bölücü örgütün siyasi uzantılarına siper oluyor. Bunun adı ikiyüzlülüktür, bunun adı, millet ve demokrasi düşmanlarına payandalık yapmaktır, bunun adı sokak terörüne sahip çıkmaktır."

Havalimanı müjdesi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir’e bir havalimanı müjdesi verdi. Yeni havalimanının bu yıl içerisinde faaliyete geçirileceğini aktaran Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay trafiğe açılacağını söyledi. Erdoğan şunları söyledi: “Buradan bir müjde vermek istiyorum; bu yıl içinde havalimanımızı hizmete açıyoruz. Böylece uçak yolculuğu için Edremit’e kadar gitmek zorunda kalınmayacak.

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KAZ DAĞLARINA JEOPARK

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz. Kaz Dağları’nda Unesco standartlarında bir jeopark kuruyoruz.”

Terör ağalarına taşeron oldular