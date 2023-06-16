Erdoğan'dan sonra Ermenistan da İran'ı işaret etti: Sorunun kaynağı Tahran

Ararat Mirzoyan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada sorunun kaynağı olarak Tahran yönetimini adres göstermişti.
Erdoğan: İran ile ilgili bir sorun
Konuyla ilgili Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.
Ermenistan da İran'ı işaret etti
Sputnik Armenia'daki habere göre Mirzoyan, Azerbaycan'la iletişimin açılmasına ilişkin müzakerelerde bir miktar ilerleme kaydedildiğini ancak nihai sonuçlar hakkında konuşmanın henüz çok erken olduğunu söyledi. Ermeni Bakan, bu söz konusu iletişimin "eşitlik" ilkesine dayalı olarak açılması gerektiğini aktardı.