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Erdoğan'dan sonra Ermenistan da İran'ı işaret etti: Sorunun kaynağı Tahran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zengezur Koridoru ile ilgili İran'ı işaret etmesinin ardından Ermenistan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, koridorun açılmasına Ermenistan'ın değil İran'ın karşı çıktığını belirtti. Mirzoyan, "Zengezur Koridoru, Ermenistan tarafından değil İran tarafından bloke ediliyor" açıklamasında bulundu.

09:32 . 16/06/2023 Cuma
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Ararat Mirzoyan

Ararat Mirzoyan

Karabağ savaşı sonrası Türkiye'nin Azerbaycan ve Türk devletleri ile
Zengezur Koridoru
üzerinden doğrudan kara bağlantısının ilişkileri güçlendireceğini bilen İran, bunu kendisi için büyük bir tehdit olarak görüp koridorun açılmasına karşı çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada sorunun kaynağı olarak Tahran yönetimini adres göstermişti.

Erdoğan: İran ile ilgili bir sorun

Erdoğan
"Zengezur Koridoru’na gelince; bu Ermenistan’la ilgili bir sorun değil. Zengezur Koridoru, İran’la ilgili bir sorun. Yani halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan iki ülke. Burada İran’ın böyle bir tavır içerisinde olması gerek Azerbaycan’ı gerekse bizi üzüyor. Aslında onları da üzmesi lazım. Bir de burada vagon başına alınan ücretler filan da ne yazık ki çok çok yüksek. Temenni ederim ki bu sıkıntıyı da kısa zamanda aşarız. Buna olumlu yaklaşmış olsalar bugün gerek kara yolu gerek demir yoluyla burada Türkiye-Azerbaycan-İran birbiriyle bütünleşmiş olur ve belki de 'Pekin-Londra hattı' da açılmış olur."
ifadelerimi kullanmıştı.

Konuyla ilgili Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

Ermenistan da İran'ı işaret etti

Sputnik Armenia'daki habere göre Mirzoyan, Azerbaycan'la iletişimin açılmasına ilişkin müzakerelerde bir miktar ilerleme kaydedildiğini ancak nihai sonuçlar hakkında konuşmanın henüz çok erken olduğunu söyledi. Ermeni Bakan, bu söz konusu iletişimin "eşitlik" ilkesine dayalı olarak açılması gerektiğini aktardı.

Mirzoyan ayrıca, Zengezur Koridoru'nu Ermenistan'ın değil İran'ın engellediğini belirterek
"Zengezur Koridoru, Ermenistan tarafından değil İran tarafından bloke ediliyor"
ifadelerini kullandı.
Zengezur Koridoru

#Ararat Mirzoyan
#Zengezur Koridoru
#Türkiye
#Azerbaycan
38 dakika önce
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